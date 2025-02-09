В Узбекистане простимулируют отказ от кирпича и переход на выпуск пеноблоков и газоблоков

02:03 11.02.2025

С 2026 года в Узбекистане налог на производство кирпича удвоят, с 2027-го - запретят добычу песка в карьерах на охраняемых землях. Предприятия, которые перейдут от производства жженого кирпича на выпуск пеноблоков и газоблоков, получат приоритет на платформе "Шаффоф қурилиш".



В Узбекистане вводятся новые меры для стимулирования использования альтернативных строительных материалов. Это предусмотрено указом президента о реализации госпрограммы на 2025 год.



С 1 августа 2025 года строительные организации, которые перешли от производства жженого кирпича на производство стеновых материалов (пеноблоков, газоблоков), получат приоритет на платформе "Шаффоф қурилиш". Она включает в себя госзакупки, госуслуги в сфере строительства, электронный рейтинг застройщиков.



На этот год налог за пользование недрами для производителей кирпично-черепичного сырья установлен в размере 5%, но не менее 4620 сумов за кубометр.



С 1 января 2026 года налог за пользование недрами при производстве жженого и сырого кирпича увеличится в два раза от установленной ставки на 2025 год. В дальнейшем, с 2027 года, налоговые ставки будут повышаться поэтапно. Изначально в проекте указа предлагалось увеличить ее в 10 раз.



С 1 января 2027 года будет запрещена добыча песка в карьерах, расположенных на сельскохозяйственных землях, а также на территориях природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, в лесном и водном фондах. Эти меры направлены на сохранение плодородного слоя почвы и защиту природных ресурсов.



Кроме того, поручено в двухмесячный срок разработать программу по увеличению производства и внедрения в стране энергоэффективных строительных материалов.



В прошлые годы большая часть кирпичных заводов в Узбекистане работала на газе. С 2023 года их активно начали переводить на угольное топливо, а с 1 мая того года запретили выдачу технических условий для подключения к газовым сетям новых тепличных хозяйств и производителей цемента, кирпича и извести.