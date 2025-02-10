Люди не нуждаются в новостях "Азаттыка". Президент Кыргызстана поддержал инициативу Маска закрыть "Радио Свобода"

02:50 11.02.2025

Люди научились анализировать информацию. Президент высказал свое мнение по поводу инициативы Илона Маска



Интервью

Медербек Шерметалиев

10 Февраль 2025



Илон Маск предложил закрыть финансируемые правительством США медиа-проекты "Голос Америки" (Voice of America) и "Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty). Об этом он написал в своей социальной сети X (ранее Twitter).



Поскольку "Радио Свобода" имеет представительство в Кыргызстане, эта инициатива Илона Маска обсуждается в социальных сетях, и многие пользователи высказывают разные мнения. По этому поводу агентство "Кабар" узнало мнение президента Садыра Жапарова.



- Здравствуйте, Илон Маск предложил закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Он объяснил это тем, что их почти никто не слушает, а вместе с тем на них тратится миллиард долларов. В декабре прошлого года, на Курултае, Вы говорили о том, какие суммы выделяются различными американскими фондами на финансирование "Азаттыка" и других СМИ. Тогда Вы обратились к руководству Государственного департамента США со словами: "Если вы не знаете, куда тратить деньги, передайте их нам, государству, напрямую. Мы обеспечим демократию и права человека на самом высоком уровне". Ранее Дональд Трамп приостанавливал деятельность USAID на три месяца. Теперь Маск и другие американские политические деятели выступают за закрытие "Радио Свобода". Фактически они повторяют Вашу позицию, озвученную два месяца назад. Это просто совпадение или что-то большее?



- Это всего лишь совпадение. Дональд Трамп и Илон Маск не нуждаются в моих инициативах.



Они оба миллиардеры. Они прекрасно понимают, что деньги с неба не падают.



Они хотят прекратить бессмысленную трату денег американцев.



И делают абсолютно правильно. Сейчас XXI век. Любая информация распространяется по всему миру за пять минут.



Прошлое время ушло. Оно устарело.



Раньше, 20–30 лет назад, "Азаттык" все ждали, слушали, верили ему.



Потому что тогда не было интернета, не было смартфонов.



Сейчас люди не нуждаются в новостях "Азаттыка".



Все получают информацию через интернет.



К тому же, наш народ научился анализировать новости, не верит всему подряд.



Люди понимают, какие новости недостоверные, а какие – правдивые.



Например, когда "Азаттык" распространяет искаженную информацию, порочащую чью-то репутацию, народ начинает анализировать.



И когда выясняется, что это неправда, люди спрашивают: "Почему вы распространяете дезинформацию?"



А они потом удаляют эту новость со своего сайта и говорят: "Извините".



А если подать на них в суд, они начинают кричать на весь мир: "Свобода слова у нас умерла!"



Разве это нормально?



Разве распространение недостоверных сведений или манипуляция новостями – это свобода слова?



Не нужно путать вседозволенность со свободой слова или правами человека.



Поэтому решения Трампа и Маска нужно поддержать.