Госсовет Китая произвел кадровые перестановки

02:59 11.02.2025

Пекин, 10 февраля /Синьхуа/ -- Госсовет КНР в понедельник объявил о ряде кадровых перестановок.



Цзоу Лань назначен заместителем директора Народного банка Китая. Сунь Мэйцзюнь назначена начальником Главного таможенного управления КНР.



Шу Вэй назначен главой Государственного комитета по делам сертификации и аккредитации. Дэн Чжиюн назначен главой Государственного комитета по делам стандартизации.



Лю Гохун назначен начальником Государственного управления лесного и степного хозяйства /Управления национальных парков/ и освобожден от должностей заместителя министра природных ресурсов КНР и заместителя главного инспектора национальных природных ресурсов.



Хуан Мин и Чэнь Цзюнь назначены заместителями директора Китайского исследовательского института инженерной физики. Тан Ли назначен главой комитета по науке и технологиям данного института.



Лю Кунь назначен председателем Национального совета Фонда социального обеспечения, заменив на этом посту Лю Вэя.



Ли Баоцзюнь освобожден от должности заместителя министра гражданской администрации КНР.



Чэнь Чэньчжао освобожден от должности заместителя главного инспектора национальных природных ресурсов.



Ян Гожуй освобожден от должности заместителя начальника Государственного управления радиовещания и телевидения.



Дин Сюэдун освобожден от должности заместителя председателя Национального совета Фонда социального обеспечения.