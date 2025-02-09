В Душанбе началась кампания по снятию защитных решеток с окон жилых домов - нарушают эстетический облик столицы

03:13 11.02.2025

Главный архитектор Душанбе объяснил, почему с окон столичных домов снимают решетки



Автор: Нигина Аслонова, Asia-Plus

10 февраля



Горожане обеспокоены, что это решение приведет к росту воровства и несчастных случаев.



Сегодня на пресс-конференции мэрии Душанбе главный архитектор города Азиз Сами объяснил причины, по которым в столице началась кампания по снятию защитных решеток с окон жилых домов.



Как пояснил Азиз Сами, решетки на окнах, установленные на многих зданиях, не были предусмотрены в архитектурном плане города. Он подчеркнул, что такие элементы нарушают эстетический облик столицы и не соответствуют современным архитектурным стандартам.



По его словам, эти защитные конструкции искажают внешний вид столичных улиц, и в рамках улучшения городского пространства решено приступить к их демонтажу.



