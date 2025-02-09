|В Душанбе началась кампания по снятию защитных решеток с окон жилых домов - нарушают эстетический облик столицы
03:13 11.02.2025
Главный архитектор Душанбе объяснил, почему с окон столичных домов снимают решетки
Автор: Нигина Аслонова, Asia-Plus
10 февраля
Горожане обеспокоены, что это решение приведет к росту воровства и несчастных случаев.
Сегодня на пресс-конференции мэрии Душанбе главный архитектор города Азиз Сами объяснил причины, по которым в столице началась кампания по снятию защитных решеток с окон жилых домов.
Как пояснил Азиз Сами, решетки на окнах, установленные на многих зданиях, не были предусмотрены в архитектурном плане города. Он подчеркнул, что такие элементы нарушают эстетический облик столицы и не соответствуют современным архитектурным стандартам.
По его словам, эти защитные конструкции искажают внешний вид столичных улиц, и в рамках улучшения городского пространства решено приступить к их демонтажу.
Когда было принято это решение?
Решение снимать решетки было принято в рамках заседания парламента Таджикистана, которое состоялось 31 декабря 2024 года.
"Уже с января 2025 года власти начали реализацию этого решения и приступили к демонтажу решеток", – сказал он.
Азиз Сами отметил, что работы по снятию решеток уже начались в нескольких районах столицы. В частности, в районе улиц Айни и Ахмади Дониш было демонтировано около 1000 решеток.
По его словам, кампания будет продолжаться и охватит все районы города, включая как частные дома, так и государственные учреждения.
Главный архитектор заверил, что демонтаж производиться не за счет жителей.
Зачем нужны решетки на окнах? Основные функции решеток – это защита от воров, особенно на первых этажах, и обеспечение безопасности для детей – предотвраить их падения из окон.
Для обеспечения безопасности граждан власти предлагают альтернативные способы защиты – например, установку внутренних решеток в виде сеток, которые не нарушат архитектурный облик зданий. Как эти сетки могут защитить от несчастного случая – выпадения ребенка или от воров, в мэрии не уточнили.
Решение демонтировать решетки с окон домов вызвало широкий общественный резонанс: многие горожане выразили недовольство, так как переживают за безопасность своих детей, они напоминают про несчастные случаи, которые уже случались.