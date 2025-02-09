"Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности", - Трамп про Украину

03:32 11.02.2025

Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день"

Президент США Трамп допустил, что Украина станет Россией в какой-то день



ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, так как "может стать Россией в какой-то день", заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп.



"У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", - сказал Трамп.



По словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства.



"Я хочу их назад", - заявил Трамп.







Он добавил, что США якобы выложили в Украину "более 300 миллиардов долларов, возможно, 350", тогда как Европа - 100 миллиардов.



"Мы - вдвое больше", - добавил он.



При этом Трамп не ответил прямо на вопрос о том, продолжаются ли поставки оружия Украине.



На прошлой неделе американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.



Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.



Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.