Азиада-2025. Хоккей. Казахстан и Кыргызстан вышли в четвертьфинал. Туркменистан подрался с Гонконгом (видео)

04:21 11.02.2025

Туркменистанцы проиграли Гонконгу со счетом 1:5 и остались без четвертьфинала Азиатских игр. Огорченные неудачей они, видимо, решили высказать сопернику то, что не успели донести во время игры. В итоге четыре игрока сборной Туркменистана были дисквалифицированы и пропустили матч за седьмое место против Кувейта, который туркменистанцы также проиграли (4:8).



