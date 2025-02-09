|Азиада-2025. Хоккей. Казахстан и Кыргызстан вышли в четвертьфинал. Туркменистан подрался с Гонконгом (видео)
04:21 11.02.2025
Туркменистанцы проиграли Гонконгу со счетом 1:5 и остались без четвертьфинала Азиатских игр. Огорченные неудачей они, видимо, решили высказать сопернику то, что не успели донести во время игры. В итоге четыре игрока сборной Туркменистана были дисквалифицированы и пропустили матч за седьмое место против Кувейта, который туркменистанцы также проиграли (4:8).
Сборная Кыргызстана в четвертьфинале Азиады сыграет с Южной Кореей. Казахстан - с Гонконгом. Матчи состоятся 11 февраля в 16 часов.
Две другие пары сыграют 11 февраля в 20 часов: Китайская Народная Республика - Китайский Тайбэй и Япония - Таиланд.
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