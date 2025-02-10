Правительство Казахстана будет проверять частные мобильные переводы граждан

13:59 11.02.2025

Банки должны предоставлять в органы государственных доходов сведения об операциях, имеющих признаки предпринимательской деятельности, независимо от величины суммы перевода



АСТАНА, 10 фев - Sputnik. Правительство отклонило предложение не проверять частные мобильные переводы до трех тысяч тенге.



Об этом в ответе на депутатский запрос от парламентской фракции "Ак жол" заявил вице-премьер Серик Жумангарин.



"…При открытии банковского счета клиент-физическое лицо представляет заявление, в котором указывает, что по данному банковскому счету не будет осуществлять операции, связанные с предпринимательской деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации… Таким образом, физические лица, получающие оплату за товар или услугу посредством мобильных переводов, предназначенных для личных целей, нарушают требования банковского законодательства", - отметил вице-премьер в ответе на депутатский запрос.



По мнению Серика Жумангарина, по установлению нижнего предела платежа, подлежащего мониторингу, в размере 3-5 тысяч тенге не поддерживается, "поскольку в сфере розничной торговли стоимость одного товара может быть ниже данного предела, но общий товарооборот – значительно высоким".



Депутаты также предлагали ввести мониторинг мобильных платежей начиная с суммы в 1 млн тенге в месяц, но и эту идею Серик Жумангарин отверг, так как она противоречит "принципу справедливости налогообложения".