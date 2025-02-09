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Центральная Азия встраивается в новый миропорядок. Сила региона – в его объединении, - Шерзодхан Кудратходжа
14:04 11.02.2025

Центральная Азия встраивается в новый миропорядок
Сила региона – в его объединении

Шерзодхан Кудратходжа
Об авторе: Шерзодхан Кудратходжа – доктор политических наук, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.
09.02.2025

Мировая новость номер один: Nvidia, крупнейший американский производитель микрочипов, подешевел на рекордные 600 млрд долл. за один день из-за успеха китайского конкурента ChatGPT – приложения DeepSeek. Резкое падение стоимости произошло из-за появления новой модели искусственного интеллекта, которую разработал китайский стартап DeepSeek всего за 6 млн долл.

Помимо Nvidia, акции других американских технологических гигантов также значительно потеряли в цене. Потери в капитализации – свыше триллиона долларов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на полупроводники через несколько часов после обрушения акций американских технологических компаний. Трамп заявил, что создание китайского искусственного интеллекта DeepSeek "должно стать тревожным сигналом" для американских компаний, которым следует сфокусироваться на конкуренции, "чтобы победить".

Прочитав эти новости, я вспомнил недавний случай с министром культуры соседней страны (Таджикистана. – "НГ") и спор о национальности наших исторических личностей. Речь идет о том, что министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен выразила обеспокоенность из-за материала одного из телеканалов, в которой Абу Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, был назван узбекским ученым. По ее словам, такие заявления искажают историческую реальность и требуют более взвешенного подхода. "Этот подход игнорирует историческую объективность и искажает факты, приписывая наследие наших выдающихся деятелей науки и культуры другой нации, что вызывает серьезные споры", – отметила Сатториен.

Еще раз убеждаюсь, насколько же это неуместно и вредно на фоне кардинально меняющегося мира. Прошу понять меня правильно: сейчас уже моветон мыслить по-старому, местечково, узко. Мы не на бывших парадах и ярмарках…

Сегодня нам повезло (а может, и нет) жить в эпоху слома устоев мировой политики, которые сложились после распада социалистического блока. Леволиберальная повестка, игравшая главенствующую роль в ведущих западных странах, потерпела сокрушительное поражение в США после победы Дональда Трампа и будет терять позиции в Европе. На очереди Германия, Италия и Великобритания.

На смену леволиберальной повестке пришла политика Трампа. Некоторые политологи называют ее "неоимпериализмом". То есть стремление заново поделить уже разрезанный до этого каравай. Это когда более сильные страны добиваются того, чего хотят от менее развитых государств через экономические, политические и военные средства. Акцент на национальные интересы, экономические выгоды и односторонние действия.

Примеров уже много: желание присоединить Гренландию и забрать Панамский канал, открытые намеки Канаде стать 51-м штатом США, выход из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения. Хотя Трамп и его команда не обращают внимания на такие термины, которыми любят оперировать политологи и аналитики. Они просто делают то, что считают лучшим для своей страны, не оглядываясь на других. Вывеска тоже шикарная – начинается "Золотой век Америки". Как говорил британский премьер-министр XIX века Палмерстон, "нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны интересы страны".

Сегодня в мировой политике демонстрация и использование силы, военной или экономической, для достижения своих целей снова в тренде. И данный тренд имеет характеристику к устойчивому укреплению. Многостороннее сотрудничество и "мягкая сила" остаются в прошлом.

Не удивлюсь, если в ближайшем будущем господин Трамп объявит о желании выйти из ООН. Данный институт, возникший как итог Второй мировой войны, уже давно исчерпал свой ресурс и превратился в место безрезультатных и бесконечных дискуссий на фоне непрекращающихся локальных и региональных конфликтов в самых разных частях планеты.

Акцент будет сделан на соглашения и альянсы между большими странами напрямую, минуя различные международные платформы. США, как главный экономический и военный игрок, имеет три основных вектора интересов и беспокойств – Китай, Россия, Ближний Восток. Как будут решаться вопросы между этими игроками, через сближение или конфронтацию, покажет ближайшее время. В этом отношении наш регион уникален. Он имеет общие границы с Китаем, Россией и Ираном, который является одним из ключей к ближневосточной проблематике.

Наш регион относительно стабилен и показывает устойчивый экономический рост. Мы объединяемся, открываем границы, наращиваем сотрудничество. И на этом фоне, а также учитывая кардинально изменившиеся тенденции в мировой политике, о которых написано выше, споры о национальной принадлежности того или иного исторического деятеля или ученого выглядят абсолютно неуместно.

Надо смотреть шире и не позволять никому сеять рознь между нашими странами и народами. Наши общие великие предки, гениальные личности должны объединять нас, а не наоборот! Труды их теперь принадлежат всему человечеству. Новую историю будут делать новые ученые, новые лидеры, стремящиеся позиционировать себя сынами и дочерьми Центральной Азии.

Недавний пример из мира футбола весьма поучителен. Абдукадыр Хусанов – новый игрок "Манчестер Сити" – вдохновил всех нас: казахов, киргизов, туркмен, таджиков и узбеков, конечно, самим прецедентом выхода на футбольный олимп. Причем не только нас, а всю Большую Азию. Как и итоги последней Олимпиады в Париже.

Только вместе, объединившись, мы станем регионом, с которым будут считаться все мировые державы, а не использовать нас для достижения своих геополитических целей друг против друга.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739271840


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