Из Китая в Афганистан запущен прямой грузовой ж/д маршрут через Казахстан и Узбекистан

14:06 11.02.2025

Чунцин, 10 февраля /Синьхуа/ -- В понедельник утром со станции Туаньцзецунь города Чунцин в город Хайратон Афганистана отправился грузовой поезд, что ознаменовало запуск первого прямого железнодорожного маршрута, соединяющего названный мегаполис на юго-западе Китая с Афганистаном.



Поезд, перевозящий 55 контейнеров с коммуникационным оборудованием, произведенным китайским телекоммуникационным гигантом ZTE, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/ и достигнет места назначения в Хайратоне через территории Казахстана и Узбекистана. Весь путь, как ожидается, займет 12-15 дней.



Как сообщается, перевозимый груз будет использован для поддержки строительства местных коммуникационных сетей Афганистана, с тем чтобы содействовать социально-экономическому развитию этой страны.



"При использовании схемы прямых ж/д грузоперевозок время транспортировки сократится на 3-5 суток по сравнению с перевозками автомобильным транспортом, а затраты на логистику, как ожидается, снизятся на 15-20 проц. Это укрепит безопасность и эффективность транспортировки и поставки товаров", - сказал сотрудник компании ZTE Лю Цзяньфэн.



К настоящему моменту из Чунцина и обратно было отправлено свыше 18 тыс. грузовых поездов, курсирующих по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа /Китай-Центральная Азия/, свидетельствуют данные местных властей.



Успешное открытие прямого грузового маршрута еще больше укрепит торгово-экономическое сотрудничество и обмены между Чунцином и Афганистаном, а также с другими странами Центральной Азии, отметило ответственное лицо чунцинской компании по управлению цепочкой поставок Чунцин-Синьцзян-Европа.