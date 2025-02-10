Биография нового заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Бахар Сейидовой

14:10 11.02.2025

7 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил Сейидову Бахар Ходжамурадовну заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам культуры и СМИ. Она сменит на этом посту Маммедову Мяхриджемал Мекандурдыевну, занимавшую пост с июля 2020 года.



Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", Бахар Сейидова родилась в 1986 году в генгешлике Ходжалык Дарганатинского этрапа Лебапского велаята. Окончила Туркменский государственный институт культуры в 2009 году по специальности библиотекарь детских и школьных библиотек.



Трудовой путь начала в 2002 году арендатором в дайханском объединении "Magtymguly" Дарганатинского этрапа Лебапского велаята.



В период 2009–2012 годов работала библиотекарем в библиотечном отделе Центра культуры Дарганатинского этрапа Лебапского велаята.



В 2012–2016 годах занимала различные должности в структуре Демократической партии Туркменистана.



С апреля 2016 года по январь 2018 года – начальник отдела записи актов гражданского состояния хякимлика города Туркменабат Лебапского велаята.



В период 2018–2021 годов заведовала отделением Туркменабатского городского комитета Демократической партии Туркменистана.



В 2021–2023 годах – председатель комитета Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана по науке, образованию, цифровой системе, спорту и культуре.



В течение января–апреля 2023 года – заведующая отделением Туркменабатского городского комитета Демократической партии Туркменистана.



С апреля 2023 года по начало февраля 2025 года – депутат Меджлиса Туркменистана VII созыва, председатель комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодежной политике.



Награждена юбилейными медалями "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna" и "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna".