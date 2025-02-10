Ответственные лица представили президенту Узбекистана информацию о проводимой работе в атомной энергетики

14:17 11.02.2025

Представлена информация о работе в сфере атомной энергетики



10.02.2025



Президент Шавкат Мирзиеев 10 февраля провел совещание по текущей работе в области атомной энергетики и приоритетным задачам на перспективу.



Для обеспечения растущих потребностей населения и отраслей экономики в нашей стране задействуются все источники энергии. Помимо традиционных мощностей генерации за последние годы введено в эксплуатацию около 4 гигаватт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю "зеленой" энергии до 16 процентов.



В течение следующих пяти лет планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 25 гигаватт. Это позволит довести производство "зеленой" энергии до 64 миллиардов киловатт-часов. В целом поставлена цель увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии в генерации страны до более чем 50 процентов.



Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. В настоящее время многие государства ищут пути перехода на новые типы энергии. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам. Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42 процента общего объема мировой генерации.



Оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей является атомная энергетика. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 гигаватт. Строятся новые атомные станции, многие государства включили атомную энергетику в свои стратегии развития.



Наша страна, располагающая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности. 5 декабря 2024 года в Самарканде прошла международная конференция по вопросам использования атомной энергии.



На совещании ответственные лица представили информацию о проводимой работе по развитию атомной энергетики.



Глава государства дал указания по подготовке специалистов для будущей станции и отрасли в целом, обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии. Отмечено, что внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста.