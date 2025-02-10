Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок

14:24 11.02.2025

10.02.2025



Представители АО "НК "Казахстан темир жолы" и АО "Узбекистон темир йуллари" обсудили вопросы развития грузовых перевозок, передает Rail-news.kz.



Заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Абдумалик Камилджанов, председатель правления АО "КТЖ – Грузовые перевозки" Владимир Петров и представители профильных ведомств обсудили вопросы по увеличению объемов грузоперевозок по железной дороге между двумя странами, план формирования поездов, а также организацию регулярного движения поездов по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан.



По итогам встречи АО "Кедентранссервис" и АО "Узтемирйулконтейнер" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на использование существующих логистических возможностей, оказание транспортно-экспедиторских услуг, а также запуск контейнерных блок поездов.