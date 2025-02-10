ЦИК зарегистрировал 68 кандидатов на 22 депутатских мандата от 6 политпартий Таджикистана

14:27 11.02.2025

До парламентских выборов остается 20 дней



Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана (ЦИК) зарегистрировала 68 кандидатов от 6 политических партий страны и допустила их к участию к выборам от единого общереспубликанского округа.



В нижнюю палату парламента избираются 63 депутата: 41 от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому общереспубликанскому избирательному округу.



Парламентские выборы в Таджикистане пройдут 2 марта.



ЦИК зарегистрировал кандидатов от партий по республиканскому округу в следующем соотношении:



Народная демократическая партия Таджикистана - 28 кандидатов



Коммунистическая партия Таджикистана - 5 кандидатов



Демпартия Таджикистана - 3 кандидата



Партия экономических реформ Таджикистана - 13 кандидатов



Аграрная партия Таджикистана - 13 кандидатов



Социалистическая партия Таджикистана - 6 кандидатов



В ЦИК сообщили, что всего было представлено 70 кандидатов. Однако двое из пяти выдвинутых на съезде кандидатов от Демократической партии Таджикистана сняли свои кандидатуры: один из кандидатов был снят из-за назначения главой Нурабадского района, а второй снял свою кандидатуру по общереспубликанскому округу и был выдвинут от одномандатного округа Согдийской области.



Пока неизвестно, сколько кандидатов от одномандатных округов было предложено политическими партиями для участия в выборах, и сколько из них зарегистрировано: в Центризбиркоме не предоставили такой информации.



В настоящее время большая часть из 63 мест в парламенте принадлежит правящей партии – Народно-демократической партии Таджикистана (НДП).



Аграрная партия имеет 7 представителей, а Партия экономических реформ - 5 представителей. Коммунистическая партия имеет двух депутатов, а Социалистическая и Демократическая партии имеют по одному месту.



Социал-демократическая партия, которая в прошлом была известна, как одна из оппозиционных партий, никогда не имела мест в парламенте.