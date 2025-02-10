"Из-за утилизационного сбора Узбекистан не сможет вступить в ВТО" – интервью с экспертами

15:25 11.02.2025 С 1 мая этого года утилизационный сбор на импортируемые электромобили резко повышается. Таким образом искусственно сдерживается растущий в республике спрос на экологически чистые машины. Kun.uz обратился к экспертам, которые считают, что под лозунгом защиты экологии на самом деле ей наносится ущерб. Кроме того, это решение укрепляет монополию и лишает потребителей последнего шанса – электромобили исчезнут из "меню" доступных вариантов авто.



Согласно постановлению, сбор для электромобилей, возраст которых не превышает трех лет, увеличивается с 30 до 120 базовых расчетных величин (БРВ), а для более старых – с 90 до 210 БРВ. То есть сумма утилизационного сбора за один электромобиль теперь составляет от 45 до 78 миллионов сумов. По документу, его должны оплачивать импортеры и местные производители, но фактически вся финансовая нагрузка ляжет на плечи простых граждан и потребителей.



Зачем нужна утилизация и существует ли она на самом деле?



С 2020 года утилизационный сбор был введен с целью обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья граждан и окружающей среды от вредного воздействия отходов транспортных средств после окончания их эксплуатационного срока. Как заявлено, главная цель – сохранение экологии. Однако после резкого повышения утилизационного сбора с 1 мая главным пострадавшим окажется …экология.



За последние пять лет не было опубликовано никаких данных о суммах средств, собранных этим сбором, какая часть бюджета пополняется этими средствами и на что они тратятся. Между тем только за период с января по сентябрь 2024 года было импортировано 54 272 бензиновых, гибридных и электрических автомобилей. С них должно было быть собрано не менее 1,8 трлн сумов утилизационного сбора. Но кто собирал эти деньги, на какие цели они были потрачены, почему средства, предназначенные для защиты окружающей среды, не смогли предотвратить ее загрязнение? Эксперты, поднимающие эти вопросы, даже сомневаются в том, что в Узбекистане вообще существует утилизация.



Юрист и адвокат Камолиддин Бахоуддинов считает, что потребители вынуждены платить за несуществующую утилизацию.



"Когда прекратится практика противоречащих друг другу постановлений? Еще до создания инфраструктуры для электромобилей принимаются постановления, которые подрывают их привлекательность – это просто непонятно. В 2022 году я выступал с пятью коллективными обращениями, но никто на них не отреагировал. Почему в то время как страны мира платят за утилизацию от 55 до 250 долларов, мы должны платить от 27 до 144 миллионов сумов? Это расчет за 2022 год. По каким критериям установлены эти суммы? Почему я должен платить столько денег за несуществующую утилизацию?" – задался вопросом юрист и автоблогер Камолиддин Бахоуддинов.



Международный эксперт по торговле Валижон Туракулов считает, что утилизационный сбор, выполняющий функцию экологического налога, существует во многих странах. Основная цель – формирование средств для решения экологических проблем, но в условиях Узбекистана его можно использовать и в корыстных целях. Ведь текущее постановление явно направлено на защиту монополии.



"Хотя правительство ссылается на экологию, этот шаг идет против нее. Постановление Кабинета министров фактически является атакой на покупку электромобилей. Оно должно было бы служить экологии, но, если его не пересмотреть, оно окажет противоположный эффект. Цель ясна – не допустить ввоз электромобилей в Узбекистан, и это касается в первую очередь новых машин", – заявил Валижон Туракулов.



Почему монополисты получают льготы?



В постановлении Кабинета министров указано, что утилизационный сбор должны оплачивать импортеры автомобилей и местные производители. Однако крупнейший автомобильный монополист Узбекистана – UzAuto – до сих пор не раскрыл информацию о своих выплатах по утилизации.



Еще одна потенциальная монопольная компания – BYD Uzbekistan – получила освобождение от уплаты утилизационного сбора до 2030 года. Если главная цель решения – защита экологии, то почему крупнейшие продавцы автомобилей в республике освобождены от этих выплат?



"Я нигде не смог найти данные о платежах UzAuto за утилизацию. На самом деле ситуация полностью противоположная: наши граждане оплачивают утилизационный сбор за иностранцев. Например, в 2022 году UzAuto из государственного бюджета было выделено 325 млрд сумов для оплаты утилизационного сбора за автомобили, проданные в Грузию и Беларусь. То есть граждане Узбекистана фактически оплачивают утилизацию вместо иностранцев", – удивляется Валижон Туракулов.



Этот документ напрямую поддерживает финансовое положение монополистических автокомпаний, таких как UzAuto и BYD Uzbekistan, и укрепляет их монополию, считают эксперты.



Постановление Кабинета министров отдаляет Узбекистан от вступления в ВТО



Узбекистан шаг за шагом движется к членству в ВТО. Однако для вступления в организацию необходимо выполнение фундаментальных условий: открытие рынка, предоставление равных возможностей производителям, формирование конкуренции для потребителей. Постановление Кабмина, резко увеличивающее утилизационный сбор с 1 мая, полностью противоречит ценностям ВТО, поскольку оно работает в интересах монополий.



По мнению эксперта в области финансов и инвестиций Тамиллы Курбоновой, из-за этого решения Узбекистан не сможет вступить в ВТО.



"Конечно, представители организации обратят на это внимание. После такого решения переговоры затянутся, а страны-члены ВТО его не примут. Основная ценность организации - предоставление равных возможностей для всех. В нашем случае предпочтение отдается местным производителям. Новые тарифы сделают электромобили дороже, увеличив их стоимость минимум на 2000–3000 долларов США. Таким образом, в текущем виде Узбекистан не сможет вступить в ВТО", - говорит Тамилла Курбонова, эксперт в области финансов и инвестиций.



Кроме того, в то время как рынок Узбекистана открывается, а инвесторы активно привлекаются, это решение, служащее интересам монополий, вызывает у них дополнительные вопросы. То есть инвесторы, планирующие выйти на рынок Узбекистана, будут вынуждены выбирать другие рынки. Постановление Кабинета министров об утилизации полностью противоречит принципам ВТО, принятым в 1994 году. Это снова придется решать путем переговоров. Так, после вступления России в ВТО там повысили утилизационные сборы, из-за чего была подана жалоба в суд, и Москва была вынуждена снизить тарифы, напоминает Туракулов.



В будущем это приведет не только к негативным экологическим последствиям, но и к экономическим потерям. Перед принятием решения его следовало обсудить с общественностью и убедиться в его народной поддержке, считают участники беседы.



Беседовал Шохрух Мажидзода. Источник - Kun.uz

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