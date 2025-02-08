Биография нового министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова

15:27 11.02.2025

08.02.2025



Биография нового министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова



7 февраля Президент Сердар Бердымухамедов назначил Астанагулова Мамметгулы Розыгулыевича министром финансов и экономики Туркменистана, освободив от должности заместителя министра финансов и экономики. Он сменит на этом посту Джораева Сердара Ачылдурдыевича, занимавшего пост с февраля 2023 года.



Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", Мамметгулы Астанагулов родился в 1984 году в городе Ашхабад. В 2007 году окончил Ошский государственный университет Кыргызской Республики. По специальности – экономист.



Трудовой путь начал в 2008 году специалистом казначейского отдела, главным специалистом подотдела учета исполнения централизованного бюджета казначейского отдела Главного финансового управления города Ашхабад.



В период 2010–2017 годов занимал различные должности в Управлении Государственного бюджета Министерства финансов Туркменистана.



В 2017–2020 годах – начальник отдела доходов Государственного бюджета Управления Государственного бюджета Министерства финансов и экономики Туркменистана.



В 2020–2022 годах – ведущий специалист сектора экономического анализа и социальных вопросов Отдела развития экономики Кабинета Министров Туркменистана.



В период 2022–2024 годов – ведущий специалист сектора безопасности компьютерных систем и информации, а также электронного документооборота Отдела компьютерных технологий Аппарата Президента Туркменистана.



В течение 2024 года по начало февраля 2025 года – заместитель министра финансов и экономики Туркменистана.