|Биография нового министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова
15:27 11.02.2025
08.02.2025
Биография нового министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова
7 февраля Президент Сердар Бердымухамедов назначил Астанагулова Мамметгулы Розыгулыевича министром финансов и экономики Туркменистана, освободив от должности заместителя министра финансов и экономики. Он сменит на этом посту Джораева Сердара Ачылдурдыевича, занимавшего пост с февраля 2023 года.
Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", Мамметгулы Астанагулов родился в 1984 году в городе Ашхабад. В 2007 году окончил Ошский государственный университет Кыргызской Республики. По специальности – экономист.
Трудовой путь начал в 2008 году специалистом казначейского отдела, главным специалистом подотдела учета исполнения централизованного бюджета казначейского отдела Главного финансового управления города Ашхабад.
В период 2010–2017 годов занимал различные должности в Управлении Государственного бюджета Министерства финансов Туркменистана.
В 2017–2020 годах – начальник отдела доходов Государственного бюджета Управления Государственного бюджета Министерства финансов и экономики Туркменистана.
В 2020–2022 годах – ведущий специалист сектора экономического анализа и социальных вопросов Отдела развития экономики Кабинета Министров Туркменистана.
В период 2022–2024 годов – ведущий специалист сектора безопасности компьютерных систем и информации, а также электронного документооборота Отдела компьютерных технологий Аппарата Президента Туркменистана.
В течение 2024 года по начало февраля 2025 года – заместитель министра финансов и экономики Туркменистана.