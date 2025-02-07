|В Индии уроженка Узбекистана устроила аварию на правительственном авто и закатила скандал. Видео
15:30 11.02.2025
7 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В индийском городе Райпур произошла крупная авария с участием автомобиля, зарегистрированного на правительство страны. Женщина, ставшая виновницей ДТП, устроила скандал на месте происшествия. В результате аварии пострадали три человека, которые с серьезными травмами были госпитализированы.
По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился адвокат, а на его коленях сидела гражданка России родом из Ташкента, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Tata Indigo двигался по выделенной полосе для VIP-транспорта, когда на высокой скорости врезался в мопед, на котором ехали трое молодых людей. От удара скутер и его пассажиров отбросило на несколько метров.
Очевидцы утверждают, что виновница аварии вела себя вызывающе. Прибывшие на место полицейские задержали обоих участников происшествия. При этом женщина устроила скандал, видео которого быстро распространилось в соцсетях.
Как стало известно, иностранка въехала в Индию по туристической визе. В настоящее время местные власти выясняют все обстоятельства инцидента.