В Индии уроженка Узбекистана устроила аварию на правительственном авто и закатила скандал. Видео

15:30 11.02.2025

7 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В индийском городе Райпур произошла крупная авария с участием автомобиля, зарегистрированного на правительство страны. Женщина, ставшая виновницей ДТП, устроила скандал на месте происшествия. В результате аварии пострадали три человека, которые с серьезными травмами были госпитализированы.



По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился адвокат, а на его коленях сидела гражданка России родом из Ташкента, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Tata Indigo двигался по выделенной полосе для VIP-транспорта, когда на высокой скорости врезался в мопед, на котором ехали трое молодых людей. От удара скутер и его пассажиров отбросило на несколько метров.



