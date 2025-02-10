В 2024 году 550 мужчин обратились с жалобами на насилие. О чем еще рассказали в Комитете по делам женщин Таджикистана?

15:34 11.02.2025

Рост насилия и ранних браков. О чем рассказали в Комитете по делам женщин и семьи Таджикистана?



Шахноз Ализода, Asia-Plus



Там объяснили, почему распадаются семьи в республике.



В 2024 году в Таджикистане было меньше разводов семей, но увеличилось количество жалоб на бытовое насилие и ранние браки. Об этом рассказали журналистам руководители Комитета по делам женщин и семьи республики на пресс-конференции 10 февраля.



Насилия стало больше



Председатель Комитета Бунафша Файзиддинзода сообщила, что в 2024 году к ним обратились более 550 мужчин с жалобами на насилие и жестокое обращение в их отношении, что на 61 случай больше, чем в 2023 году.



Также за этот период было подано 2652 жалобы от женщин за насилие и жестокое обращение со стороны мужчин. Это на 84 случая больше, чем в 2023 году.



Всего в прошлом году в Комитет поступило 3200 заявлений о фактах насилия – на 148 случаев больше, чем в 2023 году.



"Факторы насилия в отношении мужчин чаще всего проявляются в бытовых спорах, особенно при вмешательстве третьих лиц, в том числе родственников женщин, подвергшихся насилию со стороны мужа. Потому что женщина в таких ситуациях бессильна и неизбежно полагается на кого-то, включая брата, отца или другого родственника", – сказала Файзиддинзода.



По данным главы Комитета, в прошлом году в отношении женщин и девочек было совершено 3246 преступлений (в 2023 году таких преступлений было 3418).



"Из этого числа 208 преступлений совершено в отношении несовершеннолетних девочек, что на 72 случая больше, чем в 2023 году. Более 1700 преступлений совершено женщинами и девочками, что на 172 преступления меньше, чем в 2023 году", – сообщила председатель ведомства.



А браков и разводов – меньше



Руководители Комитета по делам женщин сообщили, что в прошлом году было расторгнуто более 9000 браков, что на 1000 меньше, чем в 2023 году. При этом заключено 75,2 тыс. браков, что на 1250 меньше, чем в 2023 году.



Главной причиной разводов в стране Бунафша Файзиддинзода назвала ранние браки и неподготовленность молодых женщин к самостоятельной жизни.



"Девочки не осваивают никакую профессию, у них нет ни одного навыка, что приводит к распаду семей. В некоторых случаях семьи распадаются из-за вмешательства родителей, в результате чего детям даже некуда идти, и они остаются в затруднительном положении", – сказала Файзиддинзода.



К 2026 году в стране будет создан приют для поддержки женщин и девочек, пострадавших от домашнего насилия, заявила глава Комитета. Строительство уже ведется при поддержке правительства Таджикистана и партнеров по развитию.



По словам Бунафши Файзиддинзода, в настоящее время при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения функционирует общежитие для этой категории женщин.



Рост ранних браков



По данным Файзиддинзода, в 2024 году в Таджикистане зарегистрировано 55 случаев незаконных браков девушек, не достигших брачного возраста. Это на 18 случаев больше, чем в 2023 году.



В отношении их родителей возбуждено дело по статье 169 ("Заключение брачного договора с лицом, не достигшим брачного возраста") УК РТ. Эта статья предусматривает штраф в размере от 1000 до 2000 показателей для расчетов (1 ПДР в 2025 году составляет 75 сомони) или исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.



В минувшем году также зарегистрирован 771 случай снижения брачного возраста по решению суда, что на 31 случай меньше, чем годом ранее.



В Таджикистане брачный возраст для девушек составляет 18 лет, однако, согласно статье 13 Семейного кодекса РТ, в исключительных случаях по просьбе супругов решением суда брачный возраст, установленный в настоящей статье, может быть снижен на срок не более одного года.



Председатель Комитета по делам женщин и семьи отметила, что ранние браки, как правило, "приводят к распаду семьи".



В прошлом году в стране также зафиксировано более 400 случаев самоубийств и попыток самоубийства среди женщин и девочек, что на 13 случаев больше, чем в 2023 году. Из этого числа 316 (в 2023 году – 334) были самоубийствами и 99 (68) – покушениями на убийство.



Бунафша Файзиддинзода назвала одной из основных причин самоубийств среди женщин и девочек их неготовность к семейной жизни.