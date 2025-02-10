 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.02.2025
22:17  Русская армия готовится отрезать оккупантов от главной логистической артерии в Курской области
22:00  Новым председателем ЦИК Кыргызстана избран бывший зам Тынчтык Шайназаров
16:59  Посол в Душанбе: "Русофобии нет". Таджикистан участвует в расследовании теракта в "Крокусе"
16:47  Талибы призывают сотрудников ООН в Герате отрастить бороды (и сделать обрезание?)
16:39  Как водители-мигранты спасают в России детей и пенсионеров
16:01  В Кыргызстане возбудили дело против певца, который попросил прощения за смерть Кенесары хана
15:53  Размер ненаблюдаемой экономики Узбекистана превысил 505 трлн. сумов

15:51  Фонд Карнеги: Технологическая безопасность Запада зависит от Центральной Азии?
15:34  В 2024 году 550 мужчин обратились с жалобами на насилие. О чем еще рассказали в Комитете по делам женщин Таджикистана?
15:30  В Индии уроженка Узбекистана устроила аварию на правительственном авто и закатила скандал. Видео
15:27  Биография нового министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова
15:25  "Из-за утилизационного сбора Узбекистан не сможет вступить в ВТО" – интервью с экспертами
14:27  ЦИК зарегистрировал 68 кандидатов на 22 депутатских мандата от 6 политпартий Таджикистана
14:24  Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок
14:17  Ответственные лица представили президенту Узбекистана информацию о проводимой работе в атомной энергетики
14:10  Биография нового заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Бахар Сейидовой
14:06  Из Китая в Афганистан запущен прямой грузовой ж/д маршрут через Казахстан и Узбекистан
14:04  Центральная Азия встраивается в новый миропорядок. Сила региона – в его объединении, - Шерзодхан Кудратходжа
14:01  Назначен новый хяким Ахалского велаята Туркменистана
13:59  Правительство Казахстана будет проверять частные мобильные переводы граждан
13:56  Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана. Полный отчет
04:47  Северный Арал восстанавливается: 1 миллиард кубометров воды и зеленые пояса для возрождения Аральского моря
04:21  Азиада-2025. Хоккей. Казахстан и Кыргызстан вышли в четвертьфинал. Туркменистан подрался с Гонконгом (видео)
03:32  "Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности", - Трамп про Украину
03:19  Президент Туркменистана поручил ускорить строительство газопровода в Индию в 2025 году
03:13  В Душанбе началась кампания по снятию защитных решеток с окон жилых домов - нарушают эстетический облик столицы
02:59  Госсовет Китая произвел кадровые перестановки
02:50  Люди не нуждаются в новостях "Азаттыка". Президент Кыргызстана поддержал инициативу Маска закрыть "Радио Свобода"
02:03  В Узбекистане простимулируют отказ от кирпича и переход на выпуск пеноблоков и газоблоков
01:57  Правительство Казахстана выступило с новым предложением по ставке налога на добавленную стоимость (НДС)
01:52  "Все оказалось правдой": Небензя в ООН напомнил о заявлениях России про финансирование радикалов через USAID
01:30  Мучной червь для крыс можно использоваться в качестве угощения. Одобрено Еврокомиссией
01:11  Что такое редкоземельные элементы и на какие из них положил глаз Трамп
01:05  Телефонная война. Украина превратилась в мирового лидера телефонного мошенничества и терроризма
00:25  АвтоВзгляд: Торопыга Трамп, неспешный Си: выгонит ли Вашингтон китайский автопром из США
00:05  ВС РФ отразили серию контратак ВСУ на Покровском направлении
Понедельник, 10.02.2025
23:06  Лавров: Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях, практикующих дискриминацию
22:36  WP: фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается останками американских наемников на Украине
22:05  Трамп похвастался тем, что его похвалил Путин
21:57  The Grayzone о битве под Крынками: "От безумного начала до плачевного финала она исключительно британская"
21:33  Узбекистан. Ректором недавно созданного Cyber University назначен Шухрат Каюмов
17:03  В Кыргызстане предложили ввести семейное поручительство при регистрации брака
16:43  РБК: какие на Украине остались полезные ископаемые и каков потенциал для их добычи
16:17  Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла и двойного дна
16:12  Истребитель Су-57Э совершил первый тренировочный полет на выставке в Индии
16:06  "Волшебный пендель" от Маска и Трампа заставил болгар неожиданно прозреть
16:00  Казахстан закупает бытовой техники за рубежом львиную долю (или медвежью?)
15:48  Кадровые перестановки в Кыргызстане. Чынгыз Кожошев назначен председателем ГСИН
15:21  В Узбекистане в вениках из Афганистана нашли 600 кг гашиша
14:54  США и Япония заявили о готовности оборонять архипелаг Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Китай выразил сильное недовольство
14:41  Кабмин Туркменистана: три увольнения, итоги 2024 года и планы на 2025-й
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фонд Карнеги: Технологическая безопасность Запада зависит от Центральной Азии?
15:51 11.02.2025

Минюст России внес Фонд Карнеги в перечень нежелательных организаций. В апреле 2023 года он был признан иностранным агентом в России. В настоящее время доступ к ресурсам фонда в РФ ограничен.

Технологическая безопасность Запада зависит от Центральной Азии?

Центральноазиатские лидеры осознают ресурсный потенциал своих стран и активно привлекают инвестиции для добычи и переработки критически важных минералов, которые используют в электронике. Вопрос в том, приведет ли добыча "новой нефти" к росту экономики или лишь усугубит проблемы государств региона, как это уже сделала нефть "старая".

Сегодня медь, литий, никель и другие критически важные минералы (КВМ) стали жизненно необходимы для развития информационных технологий, авиации, военной промышленности и зеленой энергетики. Они незаменимы в глобальных цепочках поставок, но целых 60% их мирового производства и более 85% перерабатывающих мощностей приходится всего на одну страну – Китай. Это ставит США и другие страны Запада в зависимость от их главного геополитического соперника и заставляет искать альтернативные источники поставок критически важных минералов.

Для Центральной Азии, где сосредоточены крупные месторождения КВМ, это создает и новые возможности, и новые риски. Регион не сможет полностью заменить в этой отрасли Китай, но способен помочь диверсифицировать цепочки поставок для крупнейших потребителей КВМ.

Хорошей иллюстрацией этого процесса служит нынешняя ситуация на мировом рынке сурьмы – ключевого сырья для оборонной промышленности и электроники. 63% американского импорта этого минерала идет из Китая, но там недавно решили ограничить поставки. Богатые залежи сурьмы есть в Таджикистане, но в стране нет собственной инфраструктуры для переработки, поэтому 78% добываемой там сурьмы направляется дальше в Китай. Еще одним поставщиком сурьмы на Запад мог бы стать Кыргызстан – там расположено 13% мировых запасов этого сырья.

С ростом спроса на КВМ западные страны все активнее вовлекают Центральную Азию в свои проекты. Казахстан подписал меморандумы о взаимопонимании и соответствующие дорожные карты с Великобританией и ЕС, Узбекистан – с ЕС и США, а Таджикистан заключил меморандум с датской компанией FLSmidth.

В 2024 году исследовательская организация RAND Corporation рекомендовала руководству западных стран содействовать "наращиванию добычи минеральных ресурсов и расширению производственных мощностей" во всех пяти странах Центральной Азии. Отчет вышел в сентябре 2024-го, через год после нью-йоркского саммита С5+1 (пять стран региона плюс США).

В декларации по итогам той встречи лидеры стран Центральной Азии и США подчеркнули ключевое значение КВМ для энергетической безопасности. Декларация также зафиксировала участие Центральной Азии в Диалоге С5+1 по КВМ, который в итоге начался в феврале 2024-го. Цель диалога – интеграция региона в глобальные цепочки поставок.

Судя по всему, при Дональде Трампе нас ждет дальнейшее охлаждение отношений США с Китаем. А значит, новая американская администрация будет развивать сотрудничество с Центральной Азией в сфере КВМ еще активнее, чем это делала администрация Джо Байдена.

Центральноазиатские лидеры понимают ресурсный потенциал своих стран и активно привлекают инвестиции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называл редкоземельные металлы "новой нефтью", а узбекский лидер Шавкат Мирзиеев рассказывал о проектах на $500 млн, связанных с добычей таких металлов в его стране.

Вопрос в том, приведет ли добыча КВМ к устойчивому экономическому росту или лишь усугубит проблемы Центральной Азии. Сейчас есть немало опасений, что масштабные разработки месторождений КВМ лишь увеличат сырьевую зависимость региона, обострят проблему неравенства, а также ухудшат экологическую ситуацию. Риски особенно велики, если инвестиции пойдут только в добычу ресурсов. Для развития региона важно устранить структурные проблемы на всех этапах, включая переработку.

Первый необходимый шаг – модернизация геологоразведки. Огромные запасы редких металлов в Центральной Азии остаются неизведанными из-за устаревших данных и нехватки инвестиций. Например, в Казахстане большая часть геологических данных получена еще в советские времена, а расходы на геологоразведку в одном лишь 1990 году были выше, чем за весь период с 2003 по 2023 год. Это подчеркивает острую необходимость инвестиций в геологоразведку, в том числе и со стороны местных инвесторов. Нужна также иностранная техническая помощь с внедрением передовых технологий вроде искусственного интеллекта.

Успешному использованию месторождений КВМ в Центральной Азии мешает ряд проблем, типичных для региона: слабое развитие государственных институтов, непоследовательная налоговая политика, слабая защита от социальных и экологических рисков. Все это ухудшает инвестиционный климат и препятствует развитию отрасли.

Конечно, есть и позитивные сдвиги: участие Казахстана и Узбекистана в Форуме партнерства по безопасности разработки полезных ископаемых – важный шаг к более тщательному соблюдению ESG-принципов и устранению проблем в управлении. Однако для снижения экологических, социальных и инвестиционных рисков очень важна институциональная поддержка, включая помощь доноров.

Переработка сырья – еще одна проблема. ООН указывает на то, что многие ресурсодобывающие страны не имеют мощностей для создания добавленной стоимости. В Центральной Азии расширение таких мощностей и развитие внутрирегиональных цепочек создания добавленной стоимости могло бы принести существенную экономическую выгоду. К примеру, титан из Кыргызстана можно перерабатывать в Казахстане, чей Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат обеспечивает 11% мирового производства этого металла. Трансграничные цепочки ускорят развитие стран региона и укрепят связи между ними.

Устранение структурных проблем в цепочке создания дополнительной стоимости должно быть целью международных проектов с участием стран Центральной Азии. Перспективы добычи критически важных минералов в регионе зависят от того, чему власти и их международные партнеры отдадут приоритет: долгосрочному росту или достижению краткосрочных целей. Что было бы правильнее – очевидно. В условиях соперничества мировых держав за ресурсы центральноазиатские страны должны избрать курс, который позволит им превратить добычу ископаемых из ресурсного проклятия в двигатель экономического роста.

Источник здесь.
https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2025/01/central-asia-crm-offers

Аружан Мейрханова

Источник - Exclusive.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739278260


Новости Казахстана
- Сенаторы обсудили ход реализации поручений Главы государства
- Ерлан Кошанов ознакомился с работой Школы акимов
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Заработная плата в IV квартале 2024 года
- Дифференцированную ставку НДС обсудили на встрече с представителями бизнеса в Астане
- О приговоре суда
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений
- Олжас Бектенов ознакомился с генеральным планом Косшы и строительством новой многопрофильной больницы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  