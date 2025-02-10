Размер ненаблюдаемой экономики Узбекистана превысил 505 трлн. сумов

15:53 11.02.2025

Размер ненаблюдаемой экономики Узбекистана превысил 505 трлн. сумов



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - По итогам 2024 года размер ненаблюдаемой экономики Узбекистана превысил 505 трлн. сумов, сообщает Агентство статистики при Президенте.



Ненаблюдаемая экономика охватывает ту часть экономической деятельности, которую официальная статистика не может полностью учесть. Она включает в себя как неформальный сектор, так и теневую экономику.



Неформальная экономика представляет собой небольшие бизнесы и услуги, осуществляемые без регистрации. Это, например, ремонт одежды на дому, работа такси без лицензии или торговля овощами без официального разрешения.



Теневая экономика, в свою очередь, охватывает законную, но скрытую от государства деятельность. Например, предприниматели могут умышленно не декларировать часть доходов, чтобы снизить налоговую нагрузку, а работодатели выплачивать зарплаты в конвертах.



Как сообщалось ранее, валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2024 году вырос на 6,5%, достигнув 1,45 квадриллионов сумов (около $115 млрд).



Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП составила 34,8%, что эквивалентно 505,65 трлн. сумов (почти $40 млрд). Из них 383,64 трлн. сумов (26,4% ВВП) приходится на неформальный сектор, а 122 трлн. сумов (8,4%) на теневую экономику.



Наибольшую долю в структуре ненаблюдаемой экономики занимают сельское, лесное и рыбное хозяйства 63,6%.



Значительный уровень неучтенной деятельности также отмечен в строительстве (41,3%) и сфере услуг (40,1%). Доля промышленного сектора составляет 8,9%.