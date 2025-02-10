В Кыргызстане возбудили дело против певца, который попросил прощения за смерть Кенесары хана

16:01 11.02.2025

В январе на YouTube-канале "Айран" опубликовали сюжет, посвященный кыргызско-казахским отношениям / youtube.com/@airan_media, бильд-редактор: Милош Муратовский



Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал певца Кайрата Примбердиева за его высказывания на казахстанском YouTube-канале "Айран", сообщает 24.kg. Артист попросил прощения у казахского народа за смерть Кенесары хана, что вызвало скандал в соседней стране.



Заслуженного артиста Кыргызстана вызвали на допрос из-за того, что он, "выступая на канале "Айран", допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды", говорится в сообщении. Теперь 40-летний Примбердиев находится под подпиской о невыезде, а по его делу спецслужба проводит следственно-процессуальные действия.



