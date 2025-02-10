|В Кыргызстане возбудили дело против певца, который попросил прощения за смерть Кенесары хана
16:01 11.02.2025
В январе на YouTube-канале "Айран" опубликовали сюжет, посвященный кыргызско-казахским отношениям / youtube.com/@airan_media, бильд-редактор: Милош Муратовский
Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал певца Кайрата Примбердиева за его высказывания на казахстанском YouTube-канале "Айран", сообщает 24.kg. Артист попросил прощения у казахского народа за смерть Кенесары хана, что вызвало скандал в соседней стране.
Заслуженного артиста Кыргызстана вызвали на допрос из-за того, что он, "выступая на канале "Айран", допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды", говорится в сообщении. Теперь 40-летний Примбердиев находится под подпиской о невыезде, а по его делу спецслужба проводит следственно-процессуальные действия.
В ГКНБ напомнили, что за разжигание какой бы то ни было розни в Кыргызстане грозит до 10 лет тюрьмы.
В начале января журналисты YouTube-канала "Айран" опубликовали сюжет, посвященный кыргызско-казахским отношениям. Среди спикеров был Кайрат Примбердиев. Когда речь зашла о последнем казахском хане Кенесары Касымове, артиста спросили: "Мог ли кыргызский Ормон хан повести себя не так кровожадно и совсем не по-соседски?". В ответ Примбердиев попросил прощения за смерть казахского хана.
"Наш Ормон хан был вынужден убить Кенесары хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло. Я сейчас плакать хочу, реально. Мы должны получить голову Кенесары хана, чтобы прочитать Коран, чтобы отпустить эту обиду. Чтобы казахский народ отпустил это", – сказал Примбердиев.
Его высказывание вызвало бурные дискуссии в кыргызстанском обществе. Историки заявили, что кыргызстанцы должны быть благодарны Ормон хану за защиту от Кенесары хана, назвав последнего кровожадным. А замминистра культуры КР Марат Тагаев отметил, что слова певца – "результат казахстанской пропаганды".
После этого Примбердиев попросил прощения у соотечественников. По его словам, он надеялся на то, что после его извинений с казахстанской стороны также последуют извинения за произошедшие в 19-м веке события.
Кенесары хан был убит в 1847 году. Считается, что тело последнего казахского хана погребено на территории Кыргызстана, а отсеченная голова была отправлена в Омск в качестве трофея. Поиски его останков ведутся до сих пор.
Айтурган Азимжанова
Корреспондент отдела General News
10 февраля 2025