Как водители-мигранты спасают в России детей и пенсионеров

16:39 11.02.2025

Страшные кадры: малышка ползла ночью по автомобильной дороге...



- Все СМИ написали про годовалую девочку, которую ночью на подмосковной трассе спас водитель. Член совета по правам человека Марина Ахмедова решила поднять проблему ассимиляции мигрантов и отметить нечастый случай, когда мигрант стал не героем криминальной хроники, а спасителем малышки:

- "Бахтиер, родом из Таджикистана, но давно живет в России и имеет российское гражданство", - пишет Ахмедова.

- "Он работает в компании по развозу готовой еды, и в ту ночь возвращался с работы домой, а, заметив ребенка, он подумал, что на дорогу выскочила кошка или кролик, и быстро крутанул руль влево, чтобы не задавить божью тварь. Ехал он медленно, и потому разглядел, что это – не кролик, а ребенок в одной пижаме, босой. Девочка то шла, то ползла от обочины на первую полосу. Бахтиер вышел, схватил посиневшего от холода ребенка. Он позвонил в скорую и в полицию. В это время к нему подошла женщина, не показавшаяся ему адекватной, и стала требовать, чтобы он отдал ей ребенка, сочиняла разные истории о том, как ребенок оказался один на дороге. Бахтиер машину не открыл, ребенка не отдал, решил ждать скорую. У него у самого дома – 9-месячный ребенок. Он включил на всю мощь печку, растер девочке ручки и ножки. Она перестала плакать. Через 15 минут приехала скорая.

- Бахтиер сказал нам, что он до сих пор не может прийти в себя. А я хочу сказать, что не против вот таких мигрантов, как Бахтиер, которые и ассимилированы, и по-русски говорят, и даже "божьей твари" боятся навредить".



