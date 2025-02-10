Талибы призывают сотрудников ООН в Герате отрастить бороды (и сделать обрезание?)

16:47 11.02.2025

Источники в ООН в Герате сообщили Аму (Amu TV), что департамент Талибана по борьбе с пороками и добродетелью в Герате приказал мужчинам, работающим в Организации Объединенных Наций, воздержаться от выхода на работу без бороды.



По данным источников, представители Талибана посетили центр Ислам Кала в Герате в субботу днем ​​(8 февраля) и предупредили сотрудников-мужчин, что бритье или подстригание бород приведет к тюремному заключению.



Данная директива является продолжением предыдущих запретов на стрижку бороды в государственных учреждениях и академической среде, что отражает продолжающееся соблюдение Талибаном строгих социальных норм.



Предупреждение прозвучало на фоне растущих проблем для гуманитарных операций в Афганистане. В декабре Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о существенных ограничениях доступа в ноябре, при этом было зафиксировано 164 инцидента - на 56 процентов больше, чем в октябре, и на 11 процентов больше, чем за тот же период в 2022 году.



В отчете говорится, что 99 процентов этих инцидентов были приписаны действиям Талибана. На Южный, Центрально-Нагорный, Западный и Центральный регионы пришлось 67 процентов случаев. Эти проблемы нарушили доставку помощи, что привело к временной приостановке 72 проектов, постоянной остановке двух инициатив и закрытию одного объекта.



Примечание.

Про обрезание Amu TV (независимый и беспристрастный мультимедийный канал со штаб-квартирой в Вирджинии, США) пока ничего не сообщает.