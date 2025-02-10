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Посол в Душанбе: "Русофобии нет". Таджикистан участвует в расследовании теракта в "Крокусе"
16:59 11.02.2025

"Русофобии нет": посол раскрыл отношение к русским в Таджикистане
Посол Григорьев: к россиянам в Таджикистане относятся традиционно хорошо

10 фев 2025

К россиянам в Таджикистане относятся традиционно хорошо, бытовой русофобии не наблюдается, заявил в интервью NEWS.ru посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. При этом, по его словам, интерес к изучению русского языка у жителей республики неизменно остается на высоком уровне.

К россиянам здесь относятся традиционно хорошо. Люди помнят, что именно Россия стояла у истоков таджикской государственности в 20-е годы прошлого века. В современной истории Таджикистана был сложный период гражданской войны, когда многие нацменьшинства вынужденно покинули республику. Но сейчас в стране преобладает доброе отношение к РФ, случаев бытовой русофобии не наблюдается, - заявил Григорьев.

Русский язык в Таджикистане признан языком межнационального общения. Это закреплено в конституции республики, пояснил дипломат.

Мы рады, что интерес к его изучению у жителей республики неизменно остается на высоком уровне. В Таджикистане работают три российские, семь российско-таджикских и около 50 школ с обучением на русском, - заключил Григорьев.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что дискуссии по теме мигрантов не оказывают влияния на отношения президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. По его словам, главы государств сохраняют теплые и дружеские отношения, никакой напряженности между ними не возникает.

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Посол в Душанбе: Таджикистан участвует в расследовании теракта в "Крокусе"
Таджикские правоохранительные и спецслужбы оперативно отреагировали на запросы коллег из РФ, отметил Семен Григорьев

ДУШАНБЕ, 10 февраля. /ТАСС/. Силовые органы Таджикистана деятельно участвуют в расследовании обстоятельств теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, произошедшего в марте 2024 года, взаимодействие с РФ по этому вопросу продолжается. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол России в Душанбе Семен Григорьев.

"Таджикские правоохранительные и специальные службы оперативно отреагировали на запросы российских коллег, приняли деятельное участие в расследовании данного преступления. Взаимодействие по этой линии продолжается", - сказал он. Григорьев добавил, что "подробности, в соответствии с принципами проведения следственных мероприятий, не раскрываются".

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Погибли 144 человека, пострадал 551. К утру следующего дня в Брянской области задержали направлявшихся к украинской границе четырех исполнителей теракта, позже были задержаны и отправлены под стражу их предполагаемые пособники. Некоторые из них - уроженцы Таджикистана.

В Душанбе решительно осудили теракт в Подмосковье. В частности, президент республики Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования и подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии, а также выразил готовность вместе с РФ бороться с терроризмом. В августе 2024 года бывший тогда генеральным прокурором Таджикистана Юсуф Рахмон информировал, что Генпрокуратура республики сотрудничает с правоохранительными органами России в расследовании этого теракта, от Следственного комитета (СК) РФ поступило несколько международных запросов, на которые был отправлен ответ.

6 февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил ТАСС, что СК РФ завершил расследование дела о теракте в "Крокусе", стороны начинают знакомиться с его материалами.

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Посол РФ заявил о больших перспективах для российского бизнеса в Таджикистане
Семен Григорьев отметил, что в республике активно развиваются крупные компании из России, в частности сеть медлабораторий "Гемотест", косметические бренды Mixit и Likato, транспортная компания "Грузовичкофф", сетевые рестораны и кофейни.

ДУШАНБЕ, 10 февраля. /ТАСС/. Большие перспективы существуют в Таджикистане для российского бизнеса, в том числе в сферах гидроэнергетики, недропользования и промышленности, считает посол РФ в Душанбе Семен Григорьев.

"Имеются большие перспективы для участия российского бизнеса в таких секторах таджикистанской экономики, как гидроэнергетика, недропользование, строительство и производство строительных материалов, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и коммуникации", - сказал он в интервью ТАСС.

Собеседник отметил, что в республике, наряду с "Мегафон - Таджикистан" и "Газпром нефть - Таджикистан", активно развиваются и другие крупные российские компании, в частности сеть медлабораторий "Гемотест", косметические бренды Mixit и Likato, транспортная компания "Грузовичкофф", российские сетевые рестораны и кофейни. "Ожидаем открытия в Таджикистане в ближайшее время российского маркетплейса Wildberries, который на данный момент ведет подготовку к выходу на рынок страны", - сообщил Григорьев. Он добавил, что в Душанбе ведется работа по созданию первого совместного индустриального парка, также в республику приходит "Камаз".

В Таджикистане работают свыше 320 предприятий с российским капиталом. По итогам 2024 года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 15,6% в сравнении с предыдущим годом и превысил $1,9 млрд. Ранее торговый представитель РФ в Таджикистане в интервью ТАСС сообщил, что, по данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом республики, объем накопленных инвестиций РФ за последние годы составляет $1,9 млрд. По его словам, рост инвестиций отмечен в сферах энергетики, горнодобывающей отрасли, производства стройматериалов, сельского хозяйства, легкой промышленности республики.

Источник - ТАСС
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