|Новым председателем ЦИК Кыргызстана избран бывший зам Тынчтык Шайназаров
22:00 11.02.2025
Новым председателем Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов избран Тынчтык Шайназаров. Решение принято 10 февраля 2025 на заседании ЦИК.
Ранее он был заместителем председателя ЦИК.
Тынчтык Шайназаров в 1996 году окончил юридический факультет Кыргызского Государственного Национального Университета по специальности "правоведение".
Трудовая деятельность:
07.2021 г. – заместитель председателя ЦИК КР;
09.2020-07.2021 гг. – член ЦИК;
11.2010 -12.2020 гг. – депутат Жогорку Кенеша;
08.2009-04.2010 гг.– прокурор г. Джалал-Абад;
08.2007-08.2009 гг. – старший помощник прокурора г. Ош;
2004-2007 гг. – начальник отдела по надзору за расследованием преступлений Ошской области;
2003-2004 гг. – прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений Ошской области;
2001-2002 гг. – старший следователь прокуратуры Ошской области;
1999-2001 гг. – прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Ошской области;
1997-1999 гг. – следователь прокуратуры г. Кызыл-Кия;
09.1996-11.1997 гг. – прокуратура Чон-Алайского района, следователь.
Государственный советник государственной гражданской службы 2-го класса, заслуженный юрист КР. Награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики, Почетной грамотой правительства КР.
Напомним, сегодня стало известно, что Нуржан Шайлдабекова решила покинуть пост председателя Центризбиркома.