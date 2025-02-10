Новым председателем ЦИК Кыргызстана избран бывший зам Тынчтык Шайназаров

22:00 11.02.2025

Новым председателем Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов избран Тынчтык Шайназаров. Решение принято 10 февраля 2025 на заседании ЦИК.



Ранее он был заместителем председателя ЦИК.



