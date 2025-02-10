 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.02.2025
22:17  Русская армия готовится отрезать оккупантов от главной логистической артерии в Курской области
22:00  Новым председателем ЦИК Кыргызстана избран бывший зам Тынчтык Шайназаров
16:59  Посол в Душанбе: "Русофобии нет". Таджикистан участвует в расследовании теракта в "Крокусе"
16:47  Талибы призывают сотрудников ООН в Герате отрастить бороды (и сделать обрезание?)
16:39  Как водители-мигранты спасают в России детей и пенсионеров
16:01  В Кыргызстане возбудили дело против певца, который попросил прощения за смерть Кенесары хана
15:53  Размер ненаблюдаемой экономики Узбекистана превысил 505 трлн. сумов

15:51  Фонд Карнеги: Технологическая безопасность Запада зависит от Центральной Азии?
15:34  В 2024 году 550 мужчин обратились с жалобами на насилие. О чем еще рассказали в Комитете по делам женщин Таджикистана?
15:30  В Индии уроженка Узбекистана устроила аварию на правительственном авто и закатила скандал. Видео
15:27  Биография нового министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова
15:25  "Из-за утилизационного сбора Узбекистан не сможет вступить в ВТО" – интервью с экспертами
14:27  ЦИК зарегистрировал 68 кандидатов на 22 депутатских мандата от 6 политпартий Таджикистана
14:24  Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок
14:17  Ответственные лица представили президенту Узбекистана информацию о проводимой работе в атомной энергетики
14:10  Биография нового заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Бахар Сейидовой
14:06  Из Китая в Афганистан запущен прямой грузовой ж/д маршрут через Казахстан и Узбекистан
14:04  Центральная Азия встраивается в новый миропорядок. Сила региона – в его объединении, - Шерзодхан Кудратходжа
14:01  Назначен новый хяким Ахалского велаята Туркменистана
13:59  Правительство Казахстана будет проверять частные мобильные переводы граждан
13:56  Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана. Полный отчет
04:47  Северный Арал восстанавливается: 1 миллиард кубометров воды и зеленые пояса для возрождения Аральского моря
04:21  Азиада-2025. Хоккей. Казахстан и Кыргызстан вышли в четвертьфинал. Туркменистан подрался с Гонконгом (видео)
03:32  "Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности", - Трамп про Украину
03:19  Президент Туркменистана поручил ускорить строительство газопровода в Индию в 2025 году
03:13  В Душанбе началась кампания по снятию защитных решеток с окон жилых домов - нарушают эстетический облик столицы
02:59  Госсовет Китая произвел кадровые перестановки
02:50  Люди не нуждаются в новостях "Азаттыка". Президент Кыргызстана поддержал инициативу Маска закрыть "Радио Свобода"
02:03  В Узбекистане простимулируют отказ от кирпича и переход на выпуск пеноблоков и газоблоков
01:57  Правительство Казахстана выступило с новым предложением по ставке налога на добавленную стоимость (НДС)
01:52  "Все оказалось правдой": Небензя в ООН напомнил о заявлениях России про финансирование радикалов через USAID
01:30  Мучной червь для крыс можно использоваться в качестве угощения. Одобрено Еврокомиссией
01:11  Что такое редкоземельные элементы и на какие из них положил глаз Трамп
01:05  Телефонная война. Украина превратилась в мирового лидера телефонного мошенничества и терроризма
00:25  АвтоВзгляд: Торопыга Трамп, неспешный Си: выгонит ли Вашингтон китайский автопром из США
00:05  ВС РФ отразили серию контратак ВСУ на Покровском направлении
Понедельник, 10.02.2025
23:06  Лавров: Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях, практикующих дискриминацию
22:36  WP: фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается останками американских наемников на Украине
22:05  Трамп похвастался тем, что его похвалил Путин
21:57  The Grayzone о битве под Крынками: "От безумного начала до плачевного финала она исключительно британская"
21:33  Узбекистан. Ректором недавно созданного Cyber University назначен Шухрат Каюмов
17:03  В Кыргызстане предложили ввести семейное поручительство при регистрации брака
16:43  РБК: какие на Украине остались полезные ископаемые и каков потенциал для их добычи
16:17  Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла и двойного дна
16:12  Истребитель Су-57Э совершил первый тренировочный полет на выставке в Индии
16:06  "Волшебный пендель" от Маска и Трампа заставил болгар неожиданно прозреть
16:00  Казахстан закупает бытовой техники за рубежом львиную долю (или медвежью?)
15:48  Кадровые перестановки в Кыргызстане. Чынгыз Кожошев назначен председателем ГСИН
15:21  В Узбекистане в вениках из Афганистана нашли 600 кг гашиша
14:54  США и Япония заявили о готовности оборонять архипелаг Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Китай выразил сильное недовольство
14:41  Кабмин Туркменистана: три увольнения, итоги 2024 года и планы на 2025-й
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская армия готовится отрезать оккупантов от главной логистической артерии в Курской области
22:17 11.02.2025

ВС РФ приступили к штурму Свердликово в Курской области – итоговая сводка Readovka за 11 февраля

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 февраля в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму важного села в Курской области. CNN полагает, что следующим президентом Украины станет Залужный, ради чего Зеленский специально не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

Выбить ножку у табуретки



ВС РФ на текущем этапе боев в Курской области вплотную приблизились к решению главной задачи, при достижении которой фронт в приграничье для ВСУ обвалится целиком. Для этого необходимо перебить главную логистическую артерию, по которой противник доставляет грузы и подкрепление в зону прорыва. Речь идет о трассе 38К-004, пролегающей вблизи Суджи, откуда на разные позиции украинской группировки поступают боеприпасы, топливо и прочее.

Русские войска продолжают пробиваться к Судже, а последняя попытка ВСУ масштабно контратаковать в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок, состоявшаяся 6 февраля, не принесла успеха. Зачистка населенных пунктов, за которые пытался зацепиться противник в надежде отодвинуть фронт от города, де-факто завершена. Украинские части впустую угробили десятки единиц техники и сотни военнослужащих. Однако полоса укреплений ВСУ в предместьях Суджи весьма серьезна, и неприятель после провала попытки перейти в наступление отказался от дальнейших бессмысленных атак. По всей видимости, это решение командование незалежной приняло ввиду необходимости экономить силы для того, чтобы состав обороны оставался полноценным на всех угрожаемых участках в районе города. Все ради сохранения контроля над этой "золотой трассой".

Однако хоть Суджа и служит стратегически важной позицией для неприятеля, не она одна является таковой. По сути, село Свердликово равнозначно городу с тактической точки зрения. Суджа и этот населенный пункт являются двумя главными опорными точками "большого пузыря", который представляет из себя зона прорыва ВСУ в Курскую область. А между ними как раз и находится трасса 38К-004.

На данный момент русские войска ведут бои уже в черте Свердликово. Несмотря на то, что украинские силы давно и качественно укрепляли здесь оборону, суметь не допустить штурма у них не вышло. За населенным пунктом у ВСУ нет более пригодных позиций, которые бы закрывали путь к заветной трассе. Однако окружающая местность и расположенная неподалеку Лебедевка в состоянии обеспечить противнику все предпосылки для мощных контратак. Бои за Свердликово обещают быть крайне напряженными и затяжными, ведь неприятель не собирается оставлять курское приграничье. Если сражение за "горловину" зоны прорыва будет им проиграно, то удерживаемые ВСУ территории в Курской области автоматически превратятся в огромный котел.

"Пациенту нужна пересадка президента"

На сайте телеканала CNN появился материал, где допускается добровольный отказ Зеленского от выставления собственной кандидатуры на президентских выборах. По мнению американских журналистов, этот шаг может быть сделан для того, чтобы освободить дорогу экс-главкому ВСУ Залужному.

"Первоначальное прекращение огня может обеспечить шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины времен первого срока Трампа, договориться о более всеобъемлющей сделке", – сказано в материале CNN.

Редакция Readovka неоднократно акцентировала внимание на том, что Залужный – крайне вероятная кандидатура на замену Зеленского. Множественные сигналы о том, что его "готовят", начались еще в конце 2023 года и вплоть до последнего момента лишь дополняли картину. Так сложилось, что в актуальных условиях Залужный выгоден на Западе всем. Как нынешний чрезвычайный посол Украины в Британии он с высокой долей вероятности установил контакт с Уайтхоллом (правительство страны) и набережной Принца Альберта (штаб-квартира MI6). Залужный также весьма выгоден и новой президентской администрации США как лицо, способствующее реализации "плана Трампа-Келлога". Надежда Белого дома на осуществление прописанного им сценария основывается на том, что смена утратившего легитимность первого лица на Украине открывает возможности к переговорам. Все по следующим причинам. Первая и главная из них – Зеленский де-юре никто, его полномочия закончились в мае 2024 года. Кроме того, на Украине действует запрет на переговоры с РФ. Данный закон был принят в сентябре 2022. Этот указ можно отменить только путем перехода полномочий президента спикеру Рады Стефанчуку, согласно конституции Украины. Или же есть другой вариант – новые выборы, где Зеленский выиграет и, получив новый срок полномочий, отменит собственный указ или же это сделает его сменщик.

Но Зеленский свою роль отработал – настала очередь человека, чей политический ресурс свеж и индекс доверия среди широких слоев населения достаточен. Это Залужный. Именно ради формирования образа, вызывающего всеобщее одобрение, со второй половины 2023 западными политтехнологами и были запущены активные процессы по прямому и косвенному пиару бывшего главкома.

Слабые козыри. Что намерена предложить Украина на переговорах

На Украине постепенно начали готовить общество к унижениям на мирных переговорах. Мэр Киева Виталий Кличко, прославившийся призывом к соотечественникам готовиться к земле (и ведь не обманул!), теперь заявил, что конфликт может закончиться "болезненным компромиссом" через 1-2 месяца.

Что компромисс будет болезненный, это уже к гадалке не ходи. В способность Украины добиться хоть одной из заявлявшихся целей не верит уже никакой тамошний оптимист. Зеленский прямо говорит, что на переговоры он пойдет, и выбор, конечно, небогат.

Однако сам украинский лидер уже отмечал в интервью газете The Guardian, что конкретно намерен предложить, и здесь остается только руками развести. Президент незалежной планирует обмен Суджи на какую-то украинскую территорию.

Что конкретно он намерен попросить, Зеленский не сказал, но тут, на самом деле, все очевидно – Запорожскую АЭС. О желании Украины не мытьем так катаньем возвратить контроль над самым ценным из утраченных в 2022 году объектов народного хозяйства известно давно и широко. Однако вопрос состоит в том, а что вообще должно заставить Россию пойти на обмен. На фронте продолжается наступление, положение противника не улучшается. Зона контроля ВСУ под Курском сокращается. Проблема Зеленского в том, что больше у него вообще никаких козырей на переговорах и нет. У России есть давно озвученный список требований. Это минимум, ниже которого мы не можем опуститься просто в силу характера угроз нашей национальной безопасности. Украина не была готова пойти на гораздо более мягкие условия в 2022, но сейчас ситуация изменилась, причем не в ее пользу. Правда, мы не можем абстрагироваться от того, насколько вообще Зеленский представляет себе реальную ситуацию. Если украинский лидер осознает, что происходит на земле, но пытается играть в силовую дипломатию – это одно дело.

Однако разговор пойдет гораздо сложнее, если он искренне полагает, что фронт стоит как стена и у России уже третий год ракет остается на два дня. В таком случае придется исцелять когнитивные способности гетмана грубо, жестоко и неотвратимо.

Потому что реальность часто не замечают, но, когда двери в твой бункер выбивают прикладом, не видеть ее становится трудно.

Вчера, 10 февраля, главным событием дня стало успешное отражение контратак ВСУ русскими войсками на Покровском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739301420


Новости Казахстана
- Сенаторы обсудили ход реализации поручений Главы государства
- Ерлан Кошанов ознакомился с работой Школы акимов
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Заработная плата в IV квартале 2024 года
- Дифференцированную ставку НДС обсудили на встрече с представителями бизнеса в Астане
- О приговоре суда
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений
- Олжас Бектенов ознакомился с генеральным планом Косшы и строительством новой многопрофильной больницы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  