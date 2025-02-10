Русская армия готовится отрезать оккупантов от главной логистической артерии в Курской области

22:17 11.02.2025 ВС РФ приступили к штурму Свердликово в Курской области – итоговая сводка Readovka за 11 февраля



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 февраля в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму важного села в Курской области. CNN полагает, что следующим президентом Украины станет Залужный, ради чего Зеленский специально не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.



Выбить ножку у табуретки







ВС РФ на текущем этапе боев в Курской области вплотную приблизились к решению главной задачи, при достижении которой фронт в приграничье для ВСУ обвалится целиком. Для этого необходимо перебить главную логистическую артерию, по которой противник доставляет грузы и подкрепление в зону прорыва. Речь идет о трассе 38К-004, пролегающей вблизи Суджи, откуда на разные позиции украинской группировки поступают боеприпасы, топливо и прочее.



Русские войска продолжают пробиваться к Судже, а последняя попытка ВСУ масштабно контратаковать в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок, состоявшаяся 6 февраля, не принесла успеха. Зачистка населенных пунктов, за которые пытался зацепиться противник в надежде отодвинуть фронт от города, де-факто завершена. Украинские части впустую угробили десятки единиц техники и сотни военнослужащих. Однако полоса укреплений ВСУ в предместьях Суджи весьма серьезна, и неприятель после провала попытки перейти в наступление отказался от дальнейших бессмысленных атак. По всей видимости, это решение командование незалежной приняло ввиду необходимости экономить силы для того, чтобы состав обороны оставался полноценным на всех угрожаемых участках в районе города. Все ради сохранения контроля над этой "золотой трассой".



Однако хоть Суджа и служит стратегически важной позицией для неприятеля, не она одна является таковой. По сути, село Свердликово равнозначно городу с тактической точки зрения. Суджа и этот населенный пункт являются двумя главными опорными точками "большого пузыря", который представляет из себя зона прорыва ВСУ в Курскую область. А между ними как раз и находится трасса 38К-004.



На данный момент русские войска ведут бои уже в черте Свердликово. Несмотря на то, что украинские силы давно и качественно укрепляли здесь оборону, суметь не допустить штурма у них не вышло. За населенным пунктом у ВСУ нет более пригодных позиций, которые бы закрывали путь к заветной трассе. Однако окружающая местность и расположенная неподалеку Лебедевка в состоянии обеспечить противнику все предпосылки для мощных контратак. Бои за Свердликово обещают быть крайне напряженными и затяжными, ведь неприятель не собирается оставлять курское приграничье. Если сражение за "горловину" зоны прорыва будет им проиграно, то удерживаемые ВСУ территории в Курской области автоматически превратятся в огромный котел.



"Пациенту нужна пересадка президента"



На сайте телеканала CNN появился материал, где допускается добровольный отказ Зеленского от выставления собственной кандидатуры на президентских выборах. По мнению американских журналистов, этот шаг может быть сделан для того, чтобы освободить дорогу экс-главкому ВСУ Залужному.



"Первоначальное прекращение огня может обеспечить шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины времен первого срока Трампа, договориться о более всеобъемлющей сделке", – сказано в материале CNN.



Редакция Readovka неоднократно акцентировала внимание на том, что Залужный – крайне вероятная кандидатура на замену Зеленского. Множественные сигналы о том, что его "готовят", начались еще в конце 2023 года и вплоть до последнего момента лишь дополняли картину. Так сложилось, что в актуальных условиях Залужный выгоден на Западе всем. Как нынешний чрезвычайный посол Украины в Британии он с высокой долей вероятности установил контакт с Уайтхоллом (правительство страны) и набережной Принца Альберта (штаб-квартира MI6). Залужный также весьма выгоден и новой президентской администрации США как лицо, способствующее реализации "плана Трампа-Келлога". Надежда Белого дома на осуществление прописанного им сценария основывается на том, что смена утратившего легитимность первого лица на Украине открывает возможности к переговорам. Все по следующим причинам. Первая и главная из них – Зеленский де-юре никто, его полномочия закончились в мае 2024 года. Кроме того, на Украине действует запрет на переговоры с РФ. Данный закон был принят в сентябре 2022. Этот указ можно отменить только путем перехода полномочий президента спикеру Рады Стефанчуку, согласно конституции Украины. Или же есть другой вариант – новые выборы, где Зеленский выиграет и, получив новый срок полномочий, отменит собственный указ или же это сделает его сменщик.



Но Зеленский свою роль отработал – настала очередь человека, чей политический ресурс свеж и индекс доверия среди широких слоев населения достаточен. Это Залужный. Именно ради формирования образа, вызывающего всеобщее одобрение, со второй половины 2023 западными политтехнологами и были запущены активные процессы по прямому и косвенному пиару бывшего главкома.



Слабые козыри. Что намерена предложить Украина на переговорах



На Украине постепенно начали готовить общество к унижениям на мирных переговорах. Мэр Киева Виталий Кличко, прославившийся призывом к соотечественникам готовиться к земле (и ведь не обманул!), теперь заявил, что конфликт может закончиться "болезненным компромиссом" через 1-2 месяца.



Что компромисс будет болезненный, это уже к гадалке не ходи. В способность Украины добиться хоть одной из заявлявшихся целей не верит уже никакой тамошний оптимист. Зеленский прямо говорит, что на переговоры он пойдет, и выбор, конечно, небогат.



Однако сам украинский лидер уже отмечал в интервью газете The Guardian, что конкретно намерен предложить, и здесь остается только руками развести. Президент незалежной планирует обмен Суджи на какую-то украинскую территорию.



Что конкретно он намерен попросить, Зеленский не сказал, но тут, на самом деле, все очевидно – Запорожскую АЭС. О желании Украины не мытьем так катаньем возвратить контроль над самым ценным из утраченных в 2022 году объектов народного хозяйства известно давно и широко. Однако вопрос состоит в том, а что вообще должно заставить Россию пойти на обмен. На фронте продолжается наступление, положение противника не улучшается. Зона контроля ВСУ под Курском сокращается. Проблема Зеленского в том, что больше у него вообще никаких козырей на переговорах и нет. У России есть давно озвученный список требований. Это минимум, ниже которого мы не можем опуститься просто в силу характера угроз нашей национальной безопасности. Украина не была готова пойти на гораздо более мягкие условия в 2022, но сейчас ситуация изменилась, причем не в ее пользу. Правда, мы не можем абстрагироваться от того, насколько вообще Зеленский представляет себе реальную ситуацию. Если украинский лидер осознает, что происходит на земле, но пытается играть в силовую дипломатию – это одно дело.



Однако разговор пойдет гораздо сложнее, если он искренне полагает, что фронт стоит как стена и у России уже третий год ракет остается на два дня. В таком случае придется исцелять когнитивные способности гетмана грубо, жестоко и неотвратимо.



Потому что реальность часто не замечают, но, когда двери в твой бункер выбивают прикладом, не видеть ее становится трудно.



Вчера, 10 февраля, главным событием дня стало успешное отражение контратак ВСУ русскими войсками на Покровском направлении. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739301420





Новости Казахстана

- Сенаторы обсудили ход реализации поручений Главы государства

- Ерлан Кошанов ознакомился с работой Школы акимов

- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"

- Кадровые перестановки

- Заработная плата в IV квартале 2024 года

- Дифференцированную ставку НДС обсудили на встрече с представителями бизнеса в Астане

- О приговоре суда

- Рабочий график главы государства

- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений

- Олжас Бектенов ознакомился с генеральным планом Косшы и строительством новой многопрофильной больницы

