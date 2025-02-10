В Таджикистане задержаны три женщины за гадание и колдовство

01:04 12.02.2025

10 февраля 2025



Сотрудники правоохранительных органов Хатлонской области задержали трех женщин, занимавшихся гаданием и обещавших клиентам помощь в решении личных и финансовых проблем. Как сообщили в управлении милиции, подозреваемые привлекали граждан обещаниями улучшения отношений, карьерного роста и увеличения доходов, применяя карты, заговоренную воду и другие атрибуты.



По данным УМВД Хатлонской области, задержанные- 52-летняя Гулчихра Шосафарова, 35-летняя Замира Авгонова и 45-летняя Мастура Шарипова - вели свою деятельность в районе Носири Хусрав и городе Куляб. Все трое были задержаны в своих домах во время оказания подобных услуг.



В отношении женщин составлены административные протоколы по статье 482 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана, которая предусматривает ответственность за занятия запрещенной деятельностью.



Властями неоднократно подчеркивалось, что гадание и колдовство являются незаконными и вводят людей в заблуждение. Однако, несмотря на запреты, некоторые граждане продолжают заниматься подобной деятельностью, пользуясь доверчивостью людей.



Правоохранительные органы Таджикистана призвали граждан не поддаваться на уловки мошенников и сообщать о случаях незаконной деятельности в соответствующие органы.