В Кыргызстане вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете

01:06 12.02.2025

Бишкек, 10.02.25. /Кабар/. Сегодня вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете. Об этом сегодня в эфире Биринчи радио сообщил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков.



По его словам, теперь за клевету в интернете и специальное распространение информации, которая может опорочить честное имя другого гражданина, наказывается штрафом. Для физических лиц в размере 20 тысяч сомов и для юридических лиц 65 тысяч сомов.



"Теперь наши граждане могут обращаться в правоохранительные органы, а штраф налагает суд. Такой закон в других странах также давно есть, у нас он начал работать только сегодня", - сказал он.



Замминистр отметил, что людям не стоит путать клевету со свободой слова.



Напомним, в декабре 2024 года Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект, позволяющий штрафовать за оскорбления и клевету в социальных сетях и на сайтах СМИ. Документ вносит поправки в Кодекс о правонарушениях, которые наделяют Министерство внутренних дел КР полномочиями отслеживать факты оскорблений и клеветы в интернете и заполнять протоколы о штрафах на нарушителей.