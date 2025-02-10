|Для строительства малой АЭС в Узбекистане будет создан международный консорциум
01:10 12.02.2025
Узбекистан создаст международный консорциум для строительства малой АЭС, сообщил глава "Узатома". Строительство таких станций рассмотрят и в других регионах страны. Реформы президента требуют большое количество электроэнергии, и атомная энергетика способна обеспечить развитие экономики, сказал он.
Развитие атомной энергетики повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста. Об этом на совещании 10 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. В настоящее время многие государства ищут пути перехода на новые типы энергии. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объема мировой генерации", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
"Оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей является атомная энергетика. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 ГВт. Строятся новые атомные станции, многие государства включили атомную энергетику в свои стратегии развития. Наша страна, располагающая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности", - отмечается в сообщении.
Президент дал указания по подготовке специалистов для будущей атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Джизакской области и атомной отрасли в целом, а также обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В сообщении говорится, что за последние годы в стране было запущено около 4 ГВт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю "зеленой" энергии до 16% по итогам 2024 года. В текущем году этот показатель намечено повысить до 26%.
В течение следующих пяти лет планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 25 ГВт. Это позволит довести производство "зеленой" энергии до 64 млрд кВт⋅ч. К 2030 году долю "зеленой" энергии в генерации страны намечено повысить до более 50%.
Международный консорциум и "нестандартные подходы"
Директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев в интервью телеканалу "Узбекистан 24" заявил, что, по оценкам специалистов, к 2040 году доля атомной энергетики в мировом производстве электроэнергии увеличится с текущих 9% до 25%.
В мае прошлого года Дирекция по строительству АЭС при "Узатоме" и компания "Атомстройэкспорт" (инжиниринговое подразделение "Росатома") заключили контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (330 МВт - шесть реакторов по 55 МВт каждый) в Джизакской области (озеро Тузкан). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.
"Президентом было особо отмечено, что данный проект должен иметь международный характер с привлечением различных международных структур. В этом проекте будут применены не только российские технологии, но неядерные технологии из Китая, а также различное программное обеспечение и аппаратные комплексы из Европы. Тем самым мы сделаем международный консорциум, который позволит максимально эффективно и с наилучшими технологиями реализовать данный проект", - отметил Азим Ахмедхаджаев.
По его словам, в проект также привлекут "нестандартные подходы", такие как сухие градирни венгерского либо китайского производства. "Это делается, чтобы снизить водопотребление на электростанции", - пояснил он.
Глава "Узатома" указал, что филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ташкенте уже окончили 117 специалистов, которые обеспечены работой, повышают квалификацию и будут принимать участие в реализации проекта.
Проект малой АЭС реализуется "с обязательным контролем со стороны МАГАТЭ", специалисты которого совместно с "Росатомом" принимают участие в проекте, отметил Ахмедхаджаев. Международная организация дает рекомендации по соблюдению норм.
"Узатом" разработал с МАГАТЭ отдельную программу сотрудничества в подготовке квалифицированных кадров и обеспечении безопасности при реализации проектов ядерной энергетики в стране.
"Реформы требуют энергии"
"Также нашим уважаемым руководителем было дано поручение о том, чтобы рассматривать другие варианты реализации такого рода проектов в Республике Узбекистан, что мы начнем реализовывать с сегодняшнего дня", - сообщил Азим Ахмедхаджаев.
"Тот объем реформ, которые проводятся нашим уважаемым президентом, требуют большое количество электроэнергии. И мы считаем, что именно атомная энергетика - из тех базовых [источников] энергии, которые способны обеспечить большое развитие экономики в Узбекистане и которые способны поддерживать электрификацию промышленности в стране", - сказал директор "Узатома".
В октябре прошлого года глава Дирекции строительства АЭС Отабек Аманов сообщил, что малая атомная электростанция будет в собственности Узбекистана. По его словам, для производства ядерного топлива планируется использовать отечественный уран, а отработанное топливо будет вывозиться в РФ.
Директор агентства "Узатом" тогда отмечал, что проведена предварительная оценка 14 потенциальных площадок для строительства атомных станций. "Планируется детальное изучение этих площадок для дальнейшего развития малых реакторов в различных регионах республики", - сообщал он.