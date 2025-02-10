Для строительства малой АЭС в Узбекистане будет создан международный консорциум

01:10 12.02.2025

Узбекистан создаст международный консорциум для строительства малой АЭС, сообщил глава "Узатома". Строительство таких станций рассмотрят и в других регионах страны. Реформы президента требуют большое количество электроэнергии, и атомная энергетика способна обеспечить развитие экономики, сказал он.



Развитие атомной энергетики повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста. Об этом на совещании 10 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



"Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. В настоящее время многие государства ищут пути перехода на новые типы энергии. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объема мировой генерации", - говорится в сообщении пресс-службы президента.



