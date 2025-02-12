Суета вокруг Украины: стоит ли ждать от мечущегося Трампа стратегических решений? - Алексей Белов

01:13 12.02.2025 Суета вокруг Украины: стоит ли ждать от мечущегося Трампа стратегических решений?

Вооруженный конфликт стал следствием проблем, обусловленных империалистическими амбициями Америки



12.02.2025 | Алексей БЕЛОВ



Накануне президент США Дональд Трамп, раздающий интервью практически в режиме non-stop, заявил, что за последнюю неделю в мирных переговорах по Украине достигнут, как он выразился, "огромный прогресс", а сами договоренности по завершению войны вот-вот будут достигнуты.



"Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", – рассказал новый хозяин Белого дома.



Впрочем, ни пугаться (тем, кто не хочет сделки с США), ни обольщаться (тем, кто жаждет, чтобы все побыстрее закончилось) пока не стоит. Слова Трампа, в чем мы уже успели убедиться за три с лишним недели его правления, довольно часто (точнее, почти никогда) не соответствуют реальным делам. Он вообще весьма словоохотлив и, мягко говоря, за языком не следит.



Своеобразным ответом на подобные яркие, но пустые заявления, стала реплика заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, отметившего, что "язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходимыми требованиями – все это в отношениях и в диалоге с Россией не пройдет".



А пока, к сожалению, дальше громких обещаний и тех самых угроз и ультиматумов ни Трамп, ни кто бы то ни было из его команды не продвинулись.



При этом, как подчеркивает Рябков, каналы коммуникации существуют, они не закрыты, находятся в рабочем состоянии, вот только никаких реальных договоренностей о каких-либо контактах на высшем политическом уровне (о чем, кстати, Трамп также постоянно рассказывает), пока еще нет.



В этой связи можно вспомнить совсем свежую историю с телефонным разговором между Трампом и Путиным, который (разговор), если верить утечкам в западных СМИ, вроде как был, но при этом никто официально его не подтверждает.



Но если сам российский лидер ничего об этом и не говорил, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков на прямой вопрос о телефонных контактах двух президентов ответил "не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", то со стороны США творится полный бедлам. В то время как советник по Национальной безопасности президента Майкл Уолтц утверждает, что ничего не знает о подобных переговорах, сам Трамп проболтался, что разговор (а может быть даже разговоры) с Путиным у него уже был.



Разумеется, к словам американского лидера надо относиться с осторожностью, но даже если в этот раз он не преувеличивает (читай: не врет), то тот факт, что информацию о контактах на высшем уровне столь старательно скрывают, означает лишь, что рассказывать пока не о чем.



Не секрет, что от общения первых лиц России и США весь мир без преувеличения ждет каких-то прорывных решений, но откуда им взяться, если Кремль предлагает конструктивный диалог стратегического уровня по всем накопившимся за минувшие годы проблемам, а Белый дом жаждет сиюминутного результата в виде сделки, которую можно было бы "продать" американскому обывателю как очередную PR-победу Трампа.



Как ни крути, любая сделка просто по своей сути – это лишь тактическое решение. И пока вообще не ясно, способен ли новый президент США подняться в своем понимании мировых проблем на следующую ступень?



"Обстановка в области международной безопасности и стратегической стабильности за последние годы деградировала в виду действий Вашингтона до крайне опасной черты. Гегемонистские устремления США проявились, в ряду прочего, в экспансии на постсоветское пространство, в попытках поглотить Украину, что напрямую противоречило неоднократно утвержденному ранее базовому принципу неделимой безопасности, под которым подписались и западники. Не говоря уже о фундаментальном противоречии этого курса коренным национальным интересам России", – отмечает Сергей Рябков.



Еще более откровенно по этому поводу высказался посол РФ в Лондоне Андрей Келин, заметивший, что мы, Россия, "пока не слышали никаких серьезных предложений для обсуждения" и главное это не выбор площадки для будущих переговоров, а "понимание их содержания". Понимание, которого по-прежнему нет.



Парадоксальным образом американская пресса, в массе своей придерживающаяся глобалистской, то есть антироссийской, позиции оказывается прозорливее Дональда Трампа и пишет о том, что Путин вовсе не собирается реагировать ни на угрозы, ни на увещевания президента США и готовится продолжать специальную военную операцию вплоть до достижения всех заявленных перед ее началом целей.



Так, еженедельник Newsweek отмечает, что военное командование России планирует операции, которые могут принести плоды в течение 9 месяцев, что, по данным Института изучения войны (ISW), доказывает, что в Москва не намерены прекращать вооруженный конфликт на неприемлемых для нее условиях.



"Оценка ISW российских планов медленного оперативного маневрирования на поле боя, требующих тщательного планирования, предполагает, что военные цели Путина носят долгосрочный характер и не предполагают, что у него есть какое-либо намерение соглашаться на переговоры, независимо от того, что сказала администрация Трампа", – говорится в публикации.



В свою очередь телеканал NBC News на своем портале сообщает, что в США окончательно перестали понимать, чего ждать от Трампа на Украине.



"Советники Трампа и члены его кабинета разделились во мнениях относительно того, как лучше завершить конфликт между Россией и Украиной. В частности, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог выступают за то, чтобы оказать давление на Москву, в то время как иные сторонники Трампа выступают за то, чтобы он урезал помощь Украине, которую щедро выделяла администрация Байдена. Критики такого подхода возражают, что это фактически разоружит Украину и будет равносильно ее капитуляции".



Очевидно, что в Белом доме растет понимание того, что ни за один, как раньше обещалось, ни даже за 100, как планируется сегодня, дней украинский конфликт не разрешить. Впрочем, вариант прекратить всякую помощь киевскому режиму и тем самым максимально ускорить его падение все же рассматривается.



Но главное, чего не достает Трампу и членам его команды, так это осознания того факта, что украинский конфликт, сколь бы горячим и заметным он ни был, – всего лишь следствие куда более широкого круга накопившихся проблем, истоки которых надо искать в самих США, а вовсе не на Украине.



И пока эта простая, казалось бы, мысль не дошла до обитателей Белого дома, ждать решительного прорыва в российско-американских отношениях, увы, не стоит. Источник - Фонд стратегической культуры

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