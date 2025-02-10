 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.02.2025
03:11  Линия госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном полностью определена, остались две острые проблемы – дорога и водные объекты
03:01  Синьхуа: Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире в 2024 году
02:50  Азиада-2025. Хоккей. В полуфинале сыграют Казахстан - Китай и Южная Корея - Япония
01:32  Михаил Делягин: На смену глобалистам пришли "отморозки высоких технологий"
01:13  Суета вокруг Украины: стоит ли ждать от мечущегося Трампа стратегических решений? - Алексей Белов
01:10  Для строительства малой АЭС в Узбекистане будет создан международный консорциум
01:06  В Кыргызстане вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете

01:04  В Таджикистане задержаны три женщины за гадание и колдовство
Вторник, 11.02.2025
22:17  Русская армия готовится отрезать оккупантов от главной логистической артерии в Курской области
22:00  Новым председателем ЦИК Кыргызстана избран бывший зам Тынчтык Шайназаров
16:59  Посол в Душанбе: "Русофобии нет". Таджикистан участвует в расследовании теракта в "Крокусе"
16:47  Талибы призывают сотрудников ООН в Герате отрастить бороды (и сделать обрезание?)
16:39  Как водители-мигранты спасают в России детей и пенсионеров
16:01  В Кыргызстане возбудили дело против певца, который попросил прощения за смерть Кенесары хана
15:53  Размер ненаблюдаемой экономики Узбекистана превысил 505 трлн. сумов
15:51  Фонд Карнеги: Технологическая безопасность Запада зависит от Центральной Азии?
15:34  В 2024 году 550 мужчин обратились с жалобами на насилие. О чем еще рассказали в Комитете по делам женщин Таджикистана?
15:30  В Индии уроженка Узбекистана устроила аварию на правительственном авто и закатила скандал. Видео
15:27  Биография нового министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова
15:25  "Из-за утилизационного сбора Узбекистан не сможет вступить в ВТО" – интервью с экспертами
14:27  ЦИК зарегистрировал 68 кандидатов на 22 депутатских мандата от 6 политпартий Таджикистана
14:24  Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок
14:17  Ответственные лица представили президенту Узбекистана информацию о проводимой работе в атомной энергетики
14:10  Биография нового заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Бахар Сейидовой
14:06  Из Китая в Афганистан запущен прямой грузовой ж/д маршрут через Казахстан и Узбекистан
14:04  Центральная Азия встраивается в новый миропорядок. Сила региона – в его объединении, - Шерзодхан Кудратходжа
14:01  Назначен новый хяким Ахалского велаята Туркменистана
13:59  Правительство Казахстана будет проверять частные мобильные переводы граждан
13:56  Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана. Полный отчет
04:47  Северный Арал восстанавливается: 1 миллиард кубометров воды и зеленые пояса для возрождения Аральского моря
04:21  Азиада-2025. Хоккей. Казахстан и Кыргызстан вышли в четвертьфинал. Туркменистан подрался с Гонконгом (видео)
03:32  "Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности", - Трамп про Украину
03:19  Президент Туркменистана поручил ускорить строительство газопровода в Индию в 2025 году
03:13  В Душанбе началась кампания по снятию защитных решеток с окон жилых домов - нарушают эстетический облик столицы
02:59  Госсовет Китая произвел кадровые перестановки
02:50  Люди не нуждаются в новостях "Азаттыка". Президент Кыргызстана поддержал инициативу Маска закрыть "Радио Свобода"
02:03  В Узбекистане простимулируют отказ от кирпича и переход на выпуск пеноблоков и газоблоков
01:57  Правительство Казахстана выступило с новым предложением по ставке налога на добавленную стоимость (НДС)
01:52  "Все оказалось правдой": Небензя в ООН напомнил о заявлениях России про финансирование радикалов через USAID
01:30  Мучной червь для крыс можно использоваться в качестве угощения. Одобрено Еврокомиссией
01:11  Что такое редкоземельные элементы и на какие из них положил глаз Трамп
01:05  Телефонная война. Украина превратилась в мирового лидера телефонного мошенничества и терроризма
00:25  АвтоВзгляд: Торопыга Трамп, неспешный Си: выгонит ли Вашингтон китайский автопром из США
00:05  ВС РФ отразили серию контратак ВСУ на Покровском направлении
Понедельник, 10.02.2025
23:06  Лавров: Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях, практикующих дискриминацию
22:36  WP: фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается останками американских наемников на Украине
22:05  Трамп похвастался тем, что его похвалил Путин
21:57  The Grayzone о битве под Крынками: "От безумного начала до плачевного финала она исключительно британская"
21:33  Узбекистан. Ректором недавно созданного Cyber University назначен Шухрат Каюмов
17:03  В Кыргызстане предложили ввести семейное поручительство при регистрации брака
16:43  РБК: какие на Украине остались полезные ископаемые и каков потенциал для их добычи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Михаил Делягин: На смену глобалистам пришли "отморозки высоких технологий"
01:32 12.02.2025

Развитие мира "по Трампу" - либо цифровой концлагерь, либо коммунизм, и важно не ошибиться дверью

Михаил Делягин
9 февраля

Приход к власти Трампа не просто выразил кардинальное изменение доминирующих групп капитала: на смену финансовым спекулянтам пришли абсолютно и сознательно враждебные им представители цифрового капитала, опирающиеся на промышленность.

Именно поэтому Трамп и его окружение - адепты технологического прогресса, и эта приверженность носит почти столь же религиозный характер, что и их приверженность Израилю: развитие технологий воспринимается как самоцель и категорический императив.

Это едва ли главная надежда человечества сегодня. Ведь общество социальных платформ устроено просто: наверху десятки их владельцев и управленцев, ниже десятки тысяч необходимых специалистов, а затем - миллиарды производителей "цифровых следов" для обучения ИИ, для чего не нужен даже разум.

Эта структура одинакова и для "электронного концлагеря", и для идеала коммунизма. Разница в образе жизни: в первом варианте знание станет массово ненужным и, оставшись уделом избранных, выродится в предрассудок и умрет в итоге. После чего поддержание систем жизнеобеспечения станет слишком сложным, и после отключения электричества поголовье человечества сократится на порядки, а не в разы.

Во втором случае люди смогут найти цель жизни в радости творчества. Для сохранения вероятности этого пути человек должен привыкнуть творить ради удовольствия, а не корысти. И приверженность трампистов прогрессу сохраняет шанс на это.

Трамп победил Камалу Харрис потому, что не является носителем юридического мышления. Старые нормы утратили актуальность вместе с финансовыми спекулянтами (создававшими их с эпохи Возрождения), и их излишне даже отменять - их просто нельзя замечать.

Какое отношение ждет в этих условиях одичалую от затянувшейся безнаказанности либерастию отечественной сборки, так и не заметившую, что ВТО не работает с 2016 года, а ВОЗ насаждает запрещенную в России идеологию ЛГБТ, - понятно. Но речь не о дикарях, а о прогрессорах.

Хотя трактовка жеста Маска "Вперед, к другим галактикам!" (из американских фантастических фильмов о дальних космических полетах) как нацистской "зиги" символична: обращенные в прошлое воспринимают как его проявления даже символы будущего.

Главное в Трампе то, что он введен в распадающуюся глобальную власть как инструмент спасения США стимулированием технологического прогресса. И не угнездившимися в России методами Сколково, Роснано и их западными образцами "освоения денег", а реальными способами создания нового.

Поэтому трансгуманизм отброшен, как и превращение извращений в норму: механистичность и попытка свести человека к его заведомо несущественной части (набору алгоритмов) делают его неэффективным.

Он лишь стимул: его побочные результаты - от экзоскелетов до нейропротезирования - будут развиваться, но сам он уже в прошлом.

Новое руководство США, созидающее для них новый мир (прежде всего снесением отживших нелепиц, нагроможденных финансистами), при лютой ненависти к Англии - часть англосаксонского мира (внутривидовая конкуренция сильнее межвидовой, а Англия - единственной реальный враг, а не конкурент США). В этом качестве они понимают бизнес как грабеж, - и готовы обсуждать что бы то ни было только с теми, кто доказал способность себя защитить.

Никакой гуманизм им не понятен. И потому они будут развивать технологический прогресс без оглядки на моральные ограничения, - как в свое время развивали работорговлю, вымаривали бенгальцев под угрозой японского наступления или вели из Афганистана героиновую войну против России и Европы.

И сегодня надо понимать технологическую перспективу, а не только первый этап созидания нового мира - информационную революцию.

Она породила соцсети как третью (после природы и техносферы) среду обитания человека и социальные платформы как средство управления каждым человеком в отдельности, отменяющую управленческую функцию денег (и этим завершающую рыночную, экономическую эпоху).

"Цифровые следы" людей - основа обучения искусственного интеллекта (ИИ), становящего ключевым фактором конкурентоспособности.

Информационная революция в принципе завершена: человечество создало для себя новую среду, теперь осваивая и доделывая ее, хотя мы вполне можем погибнуть под ее руинами - например, из-за краха систем жизнеобеспечения в силу роста дебилизации.

Увы, надежды, связанные с освоением космоса в обозримом будущем, останутся мечтами. Так и не решен вопрос о защите от жесткого космического излучения вне магнитного поля Земли, а удаление стремительно растущего орбитального мусора требует невозможного объединения сил распадающегося человечества.

Поэтому вторая технологическая волна придет с Земли. Ее основа - применение к человеку новых физических принципов (пока мало используемых даже в оружии). Ее последствия для общества сделают ее Великой физиологической революцией.

Разумеется, ее содержание будет шире физиологии: последняя нам просто ближе. Человечество прекрасно научилось воздействовать материалом на материал, но уже воздействие на материалы (не говоря об организме) электромагнитных полей изучено плохо.

За более 400 лет работы с электричеством мы так и не удосужились выяснить причину возникновения электрического тока и в стиле "бога из машины" эпохи Просвещения просто именуем ее "электродвижущей силой".

Мы сознаем важность различия структуры химически одного и того же вещества (хотя бы на примере алмаза, графита и графена). Но различие влияния на живые организмы, даже когда какие-то из них становится нужным убить, одного и того же вещества разной структуры (даже воды) и вовсе игнорируется.

Отрицается (хотя и используется при разработке и производстве как минимум некоторых вакцин) тот факт, что в микромире - на уровне, например, вирусов - взаимодействуют не только вещества сами по себе, но и формы, образуемые их частицами, причем характер взаимодействия или его отсутствия определяется в том числе формами. В частности, именно этим уже давно объяснена гомеопатия, раздражающая своим средневековым языком не меньше, чем эффективностью.

Системное изучение и научное осмысление уже достигнутого в этих сферах распахнет перед человеком новые горизонты, включая кратное продление жизни.

Поразительные результаты могут быть достигнуты даже за счет выявления рационального зерна в примитивных методах мобилизации сил организма - вроде ритуалов средневековых рыцарских орденов, связанных с сочетанием контролируемых психологических и физиологических шоков. Необычно будет в мире, где большинство умирает не от слишком далеко отодвинутой старости, а - в силу накопления вероятностей - от несчастных случаев.

В отличие от второй, третья технологическая волна очевидна: это если и не бесплатная, то дешевая энергия. Разработки в этом направлении беспощадно блокируются монополиями.

Но с распадом единых мировых рынков на макрорегионы монополии слабеют, а многие созданные ими чрезмерно дорогие технологии лишаются спроса, нужного даже для простого поддержания. Поэтому придавленные монополистами разработки неминуемо вырвутся в применение, опираясь в том числе на новую физику.

Разумеется, предельно эгоистичные и оголтелые прогрессоры агонизирующего капитализма, сплотившиеся вокруг Трампа в отчаянной атаке на весь остальной, пока еще живущий в созданной финансовыми спекулянтами и потому старый для них мир, от которого они уже отреклись и прах которого они публично отрясают с ног Америки, бесконечно далеки от изложенного.

Но ведь грибоедовское "шел в комнату, попал в другую" - образ действия не только бесконечно "ошибающихся дверью" престарелых обитателей выморочной российской эстрады, но и всего человечества в целом.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739313120


Новости Казахстана
- Сенаторы обсудили ход реализации поручений Главы государства
- Ерлан Кошанов ознакомился с работой Школы акимов
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Заработная плата в IV квартале 2024 года
- Дифференцированную ставку НДС обсудили на встрече с представителями бизнеса в Астане
- О приговоре суда
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений
- Олжас Бектенов ознакомился с генеральным планом Косшы и строительством новой многопрофильной больницы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  