Михаил Делягин: На смену глобалистам пришли "отморозки высоких технологий"

01:32 12.02.2025 Развитие мира "по Трампу" - либо цифровой концлагерь, либо коммунизм, и важно не ошибиться дверью



Михаил Делягин

9 февраля



Приход к власти Трампа не просто выразил кардинальное изменение доминирующих групп капитала: на смену финансовым спекулянтам пришли абсолютно и сознательно враждебные им представители цифрового капитала, опирающиеся на промышленность.



Именно поэтому Трамп и его окружение - адепты технологического прогресса, и эта приверженность носит почти столь же религиозный характер, что и их приверженность Израилю: развитие технологий воспринимается как самоцель и категорический императив.



Это едва ли главная надежда человечества сегодня. Ведь общество социальных платформ устроено просто: наверху десятки их владельцев и управленцев, ниже десятки тысяч необходимых специалистов, а затем - миллиарды производителей "цифровых следов" для обучения ИИ, для чего не нужен даже разум.



Эта структура одинакова и для "электронного концлагеря", и для идеала коммунизма. Разница в образе жизни: в первом варианте знание станет массово ненужным и, оставшись уделом избранных, выродится в предрассудок и умрет в итоге. После чего поддержание систем жизнеобеспечения станет слишком сложным, и после отключения электричества поголовье человечества сократится на порядки, а не в разы.



Во втором случае люди смогут найти цель жизни в радости творчества. Для сохранения вероятности этого пути человек должен привыкнуть творить ради удовольствия, а не корысти. И приверженность трампистов прогрессу сохраняет шанс на это.



Трамп победил Камалу Харрис потому, что не является носителем юридического мышления. Старые нормы утратили актуальность вместе с финансовыми спекулянтами (создававшими их с эпохи Возрождения), и их излишне даже отменять - их просто нельзя замечать.



Какое отношение ждет в этих условиях одичалую от затянувшейся безнаказанности либерастию отечественной сборки, так и не заметившую, что ВТО не работает с 2016 года, а ВОЗ насаждает запрещенную в России идеологию ЛГБТ, - понятно. Но речь не о дикарях, а о прогрессорах.



Хотя трактовка жеста Маска "Вперед, к другим галактикам!" (из американских фантастических фильмов о дальних космических полетах) как нацистской "зиги" символична: обращенные в прошлое воспринимают как его проявления даже символы будущего.



Главное в Трампе то, что он введен в распадающуюся глобальную власть как инструмент спасения США стимулированием технологического прогресса. И не угнездившимися в России методами Сколково, Роснано и их западными образцами "освоения денег", а реальными способами создания нового.



Поэтому трансгуманизм отброшен, как и превращение извращений в норму: механистичность и попытка свести человека к его заведомо несущественной части (набору алгоритмов) делают его неэффективным.



Он лишь стимул: его побочные результаты - от экзоскелетов до нейропротезирования - будут развиваться, но сам он уже в прошлом.



Новое руководство США, созидающее для них новый мир (прежде всего снесением отживших нелепиц, нагроможденных финансистами), при лютой ненависти к Англии - часть англосаксонского мира (внутривидовая конкуренция сильнее межвидовой, а Англия - единственной реальный враг, а не конкурент США). В этом качестве они понимают бизнес как грабеж, - и готовы обсуждать что бы то ни было только с теми, кто доказал способность себя защитить.



Никакой гуманизм им не понятен. И потому они будут развивать технологический прогресс без оглядки на моральные ограничения, - как в свое время развивали работорговлю, вымаривали бенгальцев под угрозой японского наступления или вели из Афганистана героиновую войну против России и Европы.



И сегодня надо понимать технологическую перспективу, а не только первый этап созидания нового мира - информационную революцию.



Она породила соцсети как третью (после природы и техносферы) среду обитания человека и социальные платформы как средство управления каждым человеком в отдельности, отменяющую управленческую функцию денег (и этим завершающую рыночную, экономическую эпоху).



"Цифровые следы" людей - основа обучения искусственного интеллекта (ИИ), становящего ключевым фактором конкурентоспособности.



Информационная революция в принципе завершена: человечество создало для себя новую среду, теперь осваивая и доделывая ее, хотя мы вполне можем погибнуть под ее руинами - например, из-за краха систем жизнеобеспечения в силу роста дебилизации.



Увы, надежды, связанные с освоением космоса в обозримом будущем, останутся мечтами. Так и не решен вопрос о защите от жесткого космического излучения вне магнитного поля Земли, а удаление стремительно растущего орбитального мусора требует невозможного объединения сил распадающегося человечества.



Поэтому вторая технологическая волна придет с Земли. Ее основа - применение к человеку новых физических принципов (пока мало используемых даже в оружии). Ее последствия для общества сделают ее Великой физиологической революцией.



Разумеется, ее содержание будет шире физиологии: последняя нам просто ближе. Человечество прекрасно научилось воздействовать материалом на материал, но уже воздействие на материалы (не говоря об организме) электромагнитных полей изучено плохо.



За более 400 лет работы с электричеством мы так и не удосужились выяснить причину возникновения электрического тока и в стиле "бога из машины" эпохи Просвещения просто именуем ее "электродвижущей силой".



Мы сознаем важность различия структуры химически одного и того же вещества (хотя бы на примере алмаза, графита и графена). Но различие влияния на живые организмы, даже когда какие-то из них становится нужным убить, одного и того же вещества разной структуры (даже воды) и вовсе игнорируется.



Отрицается (хотя и используется при разработке и производстве как минимум некоторых вакцин) тот факт, что в микромире - на уровне, например, вирусов - взаимодействуют не только вещества сами по себе, но и формы, образуемые их частицами, причем характер взаимодействия или его отсутствия определяется в том числе формами. В частности, именно этим уже давно объяснена гомеопатия, раздражающая своим средневековым языком не меньше, чем эффективностью.



Системное изучение и научное осмысление уже достигнутого в этих сферах распахнет перед человеком новые горизонты, включая кратное продление жизни.



Поразительные результаты могут быть достигнуты даже за счет выявления рационального зерна в примитивных методах мобилизации сил организма - вроде ритуалов средневековых рыцарских орденов, связанных с сочетанием контролируемых психологических и физиологических шоков. Необычно будет в мире, где большинство умирает не от слишком далеко отодвинутой старости, а - в силу накопления вероятностей - от несчастных случаев.



В отличие от второй, третья технологическая волна очевидна: это если и не бесплатная, то дешевая энергия. Разработки в этом направлении беспощадно блокируются монополиями.



Но с распадом единых мировых рынков на макрорегионы монополии слабеют, а многие созданные ими чрезмерно дорогие технологии лишаются спроса, нужного даже для простого поддержания. Поэтому придавленные монополистами разработки неминуемо вырвутся в применение, опираясь в том числе на новую физику.



Разумеется, предельно эгоистичные и оголтелые прогрессоры агонизирующего капитализма, сплотившиеся вокруг Трампа в отчаянной атаке на весь остальной, пока еще живущий в созданной финансовыми спекулянтами и потому старый для них мир, от которого они уже отреклись и прах которого они публично отрясают с ног Америки, бесконечно далеки от изложенного.



Но ведь грибоедовское "шел в комнату, попал в другую" - образ действия не только бесконечно "ошибающихся дверью" престарелых обитателей выморочной российской эстрады, но и всего человечества в целом. Источник - СвободнаяПресса

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