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Синьхуа: Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире в 2024 году
03:01 12.02.2025

Пекин, 11 февраля /Синьхуа/ -- В 2024 году Китай экспортировал в общей сложности 6,41 млн автомобилей с приростом на 23 проц. в годовом исчислении, при этом Россия стала крупнейшим рынком для экспорта автомобилей из Китая, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей /CPCA/.

Согласно отраслевым данным, за весь 2024 год в Россию из Китая было поставлено 1 млн 157 тыс. 988 автомобилей, что более чем вдвое больше поставок в Мексику /445 тыс. 6 единиц/ - второй по величине экспортный рынок китайских автомобилей. За ней в рейтинге топ-10 импортеров китайских автомобилей расположились Объединенные Арабские Эмираты /ОАЭ/, Бельгия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Австралия, Филиппины и Турция.

Более того, в 2024 году Россия также стала лидером по темпам роста импорта китайских автомобилей: в прошлом году в РФ объем импорта китайских автомобилей подскочил на более чем 248 тыс. единиц по сравнению с показателем 2023 года, который составлял 909 тыс. единиц.

В декабре 2024 года, несмотря на вялый экспорт на другие рынки, Россия и страны Среднего Востока стали ключевыми рынками для наращивания экспорта китайских автомобилей. Только в том же месяце Россия импортировала почти 98 тыс. авто из Китая, свидетельствуют данные CPCA.

За последние годы автомобили китайских брендов пользуются возрастающей популярностью на российском рынке. Как показали данные аналитического агентства "Автостат", китайский автобренд Haval стал самой популярной иностранной маркой в России по итогам 2024 года, его объем реализации достиг 190,6 тыс. автомобилей с приростом на 70,6 проц. к уровню 2023 года. В топ-10 брендов по продажам также вошли китайские марки Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed и Jetour.

Источник - Синьхуа
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