Минюст Узбекистана выявляет нелегальные производства контрафактных копий лекарственных средств

15:47 12.02.2025

Минюст Узбекистана выявил нелегальные производства контрафактной копии "Бисептола"



11 февраля 2025



Департамент интеллектуальной собственности Минюста провел рейд против контрафактной фармацевтической продукции. Ведомство выявило нелегальные производства контрафактных копий таких лекарственных средств, как "Лакто-G", "Бисептол", "Десиферол" , "Магне B6" и "Смекта". По жалобе GM Pharma регулятор установил фонетическое сходство до степени смешения с оригинальным названием лекарства "Лакто-G".



Обнаружены также случаи незаконного использования товарных знаков, включая Xon Saroy, Click и Uzum. В январе банкетный зал оштрафовали на 37,5 млн сумов за вывеску, схожую с брендом Xon Saroy.



Минюст напомнил, что незаконное использование чужого бренда влечет наложение штрафа на юрлиц от 100 до 200 БРВ (37,5 до 75 млн сумов).



Ранее мы писали, что в 69 аптеках Ташкента продается контрафактный "Бисептол". Польская компания - обладатель товарного знака заявила Anhor.uz, что "уже много лет терпит значительные финансовые убытки".