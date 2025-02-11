В Таджикистане заработал крупный китайский нефтеперерабатывающий завод. Из-за отсутствия сырья предприятие простаивало шесть лет

15:50 12.02.2025

Пока – в тестовом режиме



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Из-за отсутствия сырья предприятие простояло шесть лет.



Крупный нефтеперерабатывающий завод, построенный на территории свободной экономической зоны "Дангара" еще в 2018 году, был запущен в тестовом режиме в конце минувшего года. Об этом сказал министр экономического развития и торговли страны Завки Завкизода 11 февраля на пресс-конференции в Душанбе.



"В прошлом году было ввезено 1622 тонн полупереработанной нефти, из которой было произведено 800 тонн бензина", - сказал министр.



Власти Таджикистана рассчитывают, что завод полноценно заработает в течение наступившего года.



"Мы постараемся, чтобы данное предприятие, в которое китайский инвесторы вложили $100 млн, не простаивало", - добавил Завкизода.



Ранее, в конце минувшей недели, министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир на пресс-конференции в Душанбе заявил, что НПЗ в СЭЗ "Дангара" планируется запустить в этом году.



По его словам, достигнуты договоренности с российской компанией "Татнефть" и c Азербайджанской нефтегазовой компанией SOCAR относительно обеспечения данного предприятия сырьем.



Строительство НПЗ, проектная мощность которого составляет 1,2 млн тонн нефти в год, началось в 2014 году на территории СЭЗ "Дангара". Завод возводился совместным таджикско-китайским предприятием TK-Oil, учрежденным китайской компанией Dong Ying heli Investment and Development, и был сдан в 2018 году, однако с тех пор предприятие бездействует из-за отсутствия поставок сырья на приемлемых условиях. Периодически сообщалось о намерениях поставлять нефть для этого завода из Казахстана, Туркменистана, Ирана, но вопрос до сих пор остается нерешенным.



Независимые специалисты еще в начале строительства скептически отнеслись к возведению крупного НПЗ на территории страны, которая не имеет достаточных запасов нефти.



Впрочем, китайские инвесторы планировали строить еще один НПЗ на территории СЭЗ "Пяндж", но позже отказались от этих намерений.



Завки Завкизода сказал "Азии-Плюс", что соответствующий меморандум с китайскими инвесторами был подписан в прошлом году.



Однако после проведения анализа инвесторы изменили направление своей работы в Таджикистане – они перешли на выпуск керамической продукции.



Добыча нефти в Таджикистане в 2024 году, по статистическим данным, составила всего 16 тыс. тонн.



Это, для справки, может покрыть около 1,5% общей потребности дангаринского НПЗ.



В республике в минувшем году произведено около 3,6 тыс. тонн бензина и 3 тыс. тонн дизельного топлива.



Между тем, по данным Антимонопольной службы при правительстве страны, Таджикистан в 2024 году импортировал более 1 млн тонн нефтепродуктов и около 370 тыс. тонн сжиженного газа. Главным поставщиком нефтепродуктов в республику оставалась Россия, а сжиженного газа – Казахстан.