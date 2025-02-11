|Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку
16:21 12.02.2025
Ирина Винер объяснила свой уход с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике:
"Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача - не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.
Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений".
Должность Винер занимала с 2001 года.
Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Александровна Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде Узбекской ССР (ныне Узбекистан) в семье народного художника Узбекистана Александра Винера и врача Зои Винер.
С 11 лет стала заниматься художественной гимнастикой под руководством Лилии Петровой и неоднократной чемпионки Ленинграда Элеоноры Сумароковой. Трижды добивалась звания чемпионки Узбекистана.
В 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры (ныне Узбекский государственный университет физической культуры и спорта) по специальности "тренер-преподаватель", в 2003 году – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Доктор педагогических наук (2013).
В 1992 года Ирина Винер стала главным тренером Центра олимпийской подготовки, в 2001 году – главным тренером сборной России по художественной гимнастике. В 2008 году Ирина Винер возглавила Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.