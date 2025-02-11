Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку

16:21 12.02.2025

Ирина Винер объяснила свой уход с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике:



"Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача - не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.



Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений".



Должность Винер занимала с 2001 года.



