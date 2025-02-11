MWM: Партнеры России выстроились в очередь за экспортной версией Су-57, представленного на авиасалоне в Индии

17:02 12.02.2025

Military Watch Magazine

США



Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты - Алжиру или Северной Корее?

MWM: Россия начнет экспортировать Су-57 уже в этом году



Партнеры России выстроились в очередь за экспортной версией Су-57, представленного на авиасалоне в Индии, сообщает MWM. По некоторым данным, их уже заказал Алжир, живой интерес к истребителям проявляет Нью-Дели, а еще одним клиентом может стать Северная Корея.



Глава российского государственного холдинга "Рособоронэкспорт" Александр Михеев 10 февраля подтвердил, что первый зарубежный заказчик получит свой первый самолет пятого поколения Су-57 и начнет его эксплуатацию в 2025 году. "Первый иностранный заказчик перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в 2025 году уже приступит к эксплуатации этого самолета, который поставит "Рособоронэкспорт", - заявил Михеев на авиасалоне Aero India 2025. Ранее, в минувшем ноябре, Михеев подтвердил, что некий неназванный иностранный клиент уже подписал свой первый контракт на закупку самолета, а тогдашний генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что партнеры России стоят в очереди за экспортной версией Су-57, назвав их интерес "законным".



