Олег Яновский: Работа "Кембриджской пятерки" - одна из золотых страниц в истории советской внешней разведки

17:30 12.02.2025

ВКЛАД "КЕМБРИДЖСКОЙ ПЯТЕРКИ": ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ, КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ЩИТ И ЯДЕРНЫЕ СЕКРЕТЫ



Работа знаменитой "Кембриджской пятерки" - одна из золотых страниц в истории советской внешней разведки.



Пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб и дипломатического ведомства были завербованы и годами работали в интересах Советского Союза.



В отличие от большинства агентов члены "Кембриджской пятерки" действовали по идейным соображениям. Потомственные представители британской элиты, аристократы и высокопоставленные чиновники спецслужб, они считали своим долгом помогать Советскому Союзу, в котором видели единственную надежду на спасение мира от нацизма.







История "Кембриджской пятерки" началась в 1934 году. Именно тогда в Лондон из Парижа был переведен советский разведчик-нелегал, действовавший под псевдонимами Отто и Стефан. На самом деле его звали Арнольдом Генриховичем Дейчем. Тридцатилетний выходец из семьи словацких евреев с 1924 года был членом Коммунистической партии Австрии. Прибыв в Лондон, Отто для прикрытия поступил на психологический факультет Лондонского университета, быстро завязал знакомства с молодыми представителями британского "высшего света"...



Подробнее об этом - в новой авторской программе Олега Яновского "Методология власти", соведущая Анна Шафран.



