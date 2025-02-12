|Казахстан и Таджикистан подпишут соглашение о поставках электроэнергии с Рогунской ГЭС
17:38 12.02.2025
Казахстан и Таджикистан подпишут соглашение в области электроэнергетики
Казахстан и Таджикистан готовятся к подписанию межправительственного соглашения в области электроэнергетики, которое определит параметры поставок электроэнергии, вырабатываемой на Рогунской ГЭС, в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
12 Февраль 2025
Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина в Астане.
Поставки электроэнергии в Казахстан откроют новые возможности для двустороннего взаимодействия в этой сфере.
– Мы согласны с тем, что таджикско-казахстанское энергетическое сотрудничество имеет широкие перспективы. Договорились, что в самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение в области электроэнергетики, – сказал глава внешнеполитического ведомства Таджикистана.
Стороны уделили внимание вопросам цифровизации, в том числе внедрению казахстанских IT-решений в разработку веб-ресурсов государственных органов Таджикистана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Таджикистан укрепляют экономическое сотрудничество. Страны расширяют инвестиционные проекты и создают совместные предприятия.