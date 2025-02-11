В Казахстане выросли цены на мясо из-за повышенного спроса со стороны Узбекистана и Таджикистана

17:47 12.02.2025

Цены на мясо в Казахстане выросли из-за повышенного спроса со стороны Узбекистана и Таджикистана



Астана, 12 февраля. По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, квотирование на экспорт 80 тысяч голов скота вызвало ажиотаж среди закупщиков, что подтолкнуло посредников к повышению цен, передает агентство KZ24news.



Сейчас стоимость стабилизируется, но остается высокой: от 2 700 до 3 500 ₸ за килограмм в зависимости от части туши. Новая экспортная квота откроется через 2-3 месяца, что временно снизит давление на внутренний рынок. Однако Минсельхоз не берет на себя контроль за конечной ценой, указывая на зону ответственности департамента торговли.



Ситуация с мясом отражает более широкую проблему сельскохозяйственного рынка Казахстана: посредники и слабый контроль за ценообразованием делают продукты дороже для потребителей. Аналогичные тенденции наблюдаются и с картофелем, где к себестоимости прибавляются логистика и наценки посредников, участвующих в перепродажах продукции оптом и в розницу. Рынок нуждается в более жесткой регуляции.



Без комплексных мер по регулированию цепочки поставок рынок продолжит оставаться уязвимым перед внешним спросом и спекуляциями.



Поэтому от жителей, как участников рынка также ожидается некоторая доля ответственности в данном вопросе, чтобы снизить негативное спекулятивное влияние на ценообразованием.



