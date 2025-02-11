США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного Россией американца Марка Фогеля

20:05 12.02.2025

Сразу ряд американских СМИ со ссылкой на неназванного чиновника сообщили, что Штаты освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного Россией американца Марка Фогеля. Гражданин РФ Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США. Тогда ФБР утверждало, что Винник - якобы один из лидеров преступной организации, которая отмыла через криптобиржу BTC-e от $4 до $9 млрд.



Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что имя гражданина РФ будет известно только тогда, когда он будет на территории России. Как писала западная пресса, Винник не попал в "исторический обмен" из-за того, что не был осужден - заседания по его делу продолжаются уже 8-й год. Как сообщают СМИ, пока он находился в американской тюрьме, его жена умерла, а за его несовершеннолетними детьми ухаживает пожилая мать.



UPD: Адвокат Винника также подтвердил, что россиянин будет освобожден в ближайшее время.



