Путин провел телефонный разговор с Трампом

21:10 12.02.2025

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.



Беседа длилась почти полтора часа.



Лидеры двух стран обсудили:



- урегулирование ситуации на Украине:



Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России



- ситуацию на Ближнем Востоке;

- иранскую ядерную программу;

- обмен граждан России и США;

- двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;

- дальнейшие контакты, включая встречу:



Президент России пригласил президента США посетить Москву.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России



Трамп, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор с российским лидером очень продуктивным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.



Говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы. [...] Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной.

Дональд Трамп

Президент США



По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.



Он также выразил благодарность Путину за освобождение американца Марка Фогеля.



