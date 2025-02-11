|Путин провел телефонный разговор с Трампом
21:10 12.02.2025
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Беседа длилась почти полтора часа.
Лидеры двух стран обсудили:
- урегулирование ситуации на Украине:
Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
- ситуацию на Ближнем Востоке;
- иранскую ядерную программу;
- обмен граждан России и США;
- двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;
- дальнейшие контакты, включая встречу:
Президент России пригласил президента США посетить Москву.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Трамп, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор с российским лидером очень продуктивным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.
Говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы. [...] Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной.
Дональд Трамп
Президент США
По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.
Он также выразил благодарность Путину за освобождение американца Марка Фогеля.
Полный текст заявления Трампа о разговоре с Путиным:
"У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли многих!
Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить смерти, вызванные войной с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой мощный предвыборный девиз про "здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим.
Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая обоюдные визиты. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.
Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными.
Миллионы людей (неизвестно, на чем основана эта оценка. - прим. ИноСМИ) погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом. Но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!
Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро".