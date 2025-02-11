|Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
21:20 12.02.2025
До новостей о телефонном разговоре двух президентов индекс IMOEX2 был вблизи 3020 пунктов, но потом поднялся выше 3100 пунктов. На этих уровнях индекс не был с июля прошлого года
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в 20:23 мск на пике вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался семь месяцев - с 9 июля 2024 года.
Рынок реагирует на новости о том, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Дональд Трамп охарактеризовал разговор как "продолжительный и весьма продуктивный".
Трамп сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о том, что команды сторон "немедленно приступят к переговорам" по ситуации на Украине. По словам американского президента, он сам проинформирует об этом президента Украины Владимира Зеленского.
Факт переговоров подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Марина Ануфриева