Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

21:20 12.02.2025

До новостей о телефонном разговоре двух президентов индекс IMOEX2 был вблизи 3020 пунктов, но потом поднялся выше 3100 пунктов. На этих уровнях индекс не был с июля прошлого года



Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в 20:23 мск на пике вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался семь месяцев - с 9 июля 2024 года.



