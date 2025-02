ВСУ оставили Андреевку и завязали "мешок" на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 февраля

21:31 12.02.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 февраля в разрезе СВО. Русские войска сломали оборону ВСУ в селе Андреевка и этим самым сделали последние маршруты выхода противника из "Даченского мешка" смертельно опасными. Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС утверждает, что миротворческий контингент НАТО на Украину не отправится.



Конец тропе на запад



Русские войска сумели сломать оборону украинских подразделений в Андреевке на северном берегу Волчьей за Курахово. Противник полностью оставил село и сохраняет присутствие лишь в полевых укреплениях за населенным пунктом. Утрата Андреевки означает нечто большее, чем просто овладение русскими войсками очередной деревней. Это село гарантировало, что украинские силы, находящиеся в так называемом "Даченском мешке", смогут просочиться по долине реки Волчьей на запад и таким образом избежать пленения или уничтожения. Но сейчас долина реки и трасса Н-15 находятся под полным огневым контролем.



Кто мог угодить в ловушку? Номинально в зоне окружения находятся довольно крупные украинские силы, представленные 33-й ОМБр, 79-й ОДШБр, 214-м отдельным штурмовым батальоном и 101-й бригадой охраны генерального штаба. Разумеется, де-факто там лишь отдельные подразделения из вышеуказанных частей ВСУ. В котле находится сводная тактическая группа, по примерной оценке, в несколько сотен украинских солдат, расположенных в сети полевых укреплений западнее недавно освобожденного села Дачное. Подразделения ВСУ также сконцентрированы в селе Улаклы, которое играет для оппонента роль последней надежды на сохранение формальной возможности обеспечивать отход на запад из оперативного окружения.



Но, как сказано выше, теперь просочиться витиеватым маршрутом у ВСУ больше не выйдет. Фактический контроль над Андреевкой и приближение фронта с юга к селу Улаклы делают все возможные маршруты отступления украинских сил "мертвыми". Местность на ряде участков отхода ВСУ открытая, и любое движение отныне пресекается не только FPV, но и другими средствами поражения русской армии.



"Західних військ не буде"



Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС опубликовала материал, в котором сообщается, что контингент миротворцев евросегмента НАТО не прибудет на Украину.



Издание также подчеркивает, что отправка даже 40 тыс солдат вместо 200 тыс, на которые надеялся Зеленский, не в состоянии обеспечить выполнение целей миротворческой миссии. Данная позиция европейской части НАТО понятна – без США никто в эту историю ввязываться не намерен, даже несмотря на риторику той же Франции. Но для понимания роли, которую Вашингтон играть не хочет, и степени зависимости Европы от Америки в плане принятия решений, стоит обратиться к словам Зеленского.



"Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", – сказал президент незалежной в интервью The Guardian.



Позиция США по вопросу отправки своих войск на Украину ясна: министр обороны Пит Хегсет констатировал, что американских солдат там не будет. Соответственно, надежды Зеленского хотя бы на провокацию "активировать 5-ю статью" не оправдались.



