Продавцы воздуха: Трамп и Зеленский готовы к сделке на мифические полтриллиона долларов

00:10 13.02.2025

Дональд Трамп требует платы за поддержку режима Зеленского виде природных ресурсов бывшей Украины



12.02.2025 | Петр ДМИТРИЕВ



Вашингтон и Киев не сходятся в суммах потраченного США на Украину. Сотни миллиардов долларов исчезли в неизвестном направлении. Просроченный Зеленский пытается перевести стрелки на команду ушедшего Джо Байдена, а Дональд Трамп настаивает на том, что Украина должна заплатить и желательно чем-то ликвидным, например редкоземельными металлами.



Особую пикантность скандалу придают обстоятельства российской СВО и роль США как главного политического и военного спонсора Киева. Евросоюз и вовремя сбежавшая из него Братания уже подсчитывают, во сколько им обойдется продолжение агонии коррумпированного и погрязшего в других преступлениях киевского режима. Предварительное сведение дебета с кредитом намечено на 12 февраля на заседании немузыкальной "группы "Рамштайн"", которое впервые пройдет под председательством не США, а Британии.



Президент США Дональд Трамп в скандальном интервью Fox News 10 февраля заявил, что США вложили в Украину "более 300 миллиардов долларов, возможно, 350", а ЕС и Британия ("Европа") – около сотни миллиардов. В Берлине и других европейских столицах возмутились, намекая на наглое вранье, но официально опровергать не стали.



Важно даже не то, сколько США потратили на Украину в лице своих марионеток. Важно другое: Вашингтон уже сейчас требует расплачиваться ликвидным содержимым украинских недр. По словам Трампа, киевские паны с этим согласны.



"Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных (металлов), и они, по сути, согласились сделать это. Так что, по крайней мере, мы не будем чувствовать себя дураками", – сообщил согражданам Трамп.



Обидное из уст президента США для украинских панов прозвучало так: "Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией. Зато у нас будут все эти деньги, и я хочу их вернуть".



Однако деньги вложены и, по словам Трампа, должны вернуться назад в США. Желательно в виде редкоземов, а не ничем давно не обеспеченных фантиков от ФРС.



Идею расплаты литием, титаном и прочими редкоземельными металлами Трамп продвигает настойчиво. До этого, 3 февраля, он заявил прессе, что киевские партнеры уже согласились на такую сделку, которой Вашингтон обусловил продолжение помощи нынешнему руководству Украины.



"Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал тогда Трамп.



Еженедельные напоминания указывают на скорое оформление сделки. С этой целью в Киев летит спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.



Вопрос в том, что Трамп желает получить украинские редкоземы не в погашение долга за поставленное администрацией Байдена, а за продолжение некоей помощи. Возможно, даже не оружейных поставок и кредитов, пусть даже по линии политизированного МВФ.



Таким образом, Зеленский согласился заплатить украинскими редкоземами на 500 миллиардов долларов за воздух. Картина была бы неполной, если бы рыбак не увидел рыбака на дальних подступах.



Зеленский в опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News заявил, что допуск компаний из США – идея выгодная для Украины. Однако думать сейчас надо не о деньгах, а о победе над Россией и таком мире, который предоставить американцам возможность добывать интересующее их на Украине.



"Победа Путина – это проигрыш западного мира. И Европы, и Америки. И он никогда не остановится", – завил Зеленский.



Киевский кровавый клоун выразил уверенность в том, что знает замыслы и Трампа, и Путина, который, мол, "пойдет дальше – на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу". Безответственное заявление ничем не обосновывалось. Подобные фейки в Киеве сочинять научились, все к этому привыкли.



Белый дом и Кремль никак не отреагировали на очередной дешевый номер киевского шоумена. Похоже, Трамп нисколько не боится корректировки своих предвыборных обещаний – как в случае со знаменитым "остановить войну за 24 часа".



Заочно споря с Трампом, выставляя его лжецом и будущим виновником поражения Киева в СВО, неделей ранее Зеленский в интервью Associated Press поставил под сомнение вашингтонскую калькуляцию.



"Но когда говорят, что Украина во время войны получила $200 млрд на поддержку армии – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более $70 миллиардов – 76, что-то такое. Это большая помощь, но это не $200 млрд.", – заявил Зеленский.



До этого Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану также оспаривал заявленную Трампом сумму заявляя: "Сотни миллиардов долларов – Украина столько никогда не получала".



Как ни странно, но в этом вопросе правда может оказаться на стороне Зеленского. Потому что в США завышали стоимость "помощи Украине" в лице Зеленского. Так, в 2003 году были найдены $5,2 млрд, образовавшиеся из-за завышения Пентагоном цен на вооружение ВСУ, писала The Wall Street Journal.



Зеленский в последних интервью дал понять: если Трамп не продолжит политику Байдена по украинской проблеме, то не получит ни обещанные редкоземы, ни вообще ничего.



Также Зеленский умолчал о подконтрольности большей части интересующих США месторождений – они находятся на конституционной территории России.



Продавцы воздуха готовы заключить сделку, достойную пера Кафки и кисти Брейгеля-младшего.



Однако не только в отношениях Вашингтона и Киева разногласия по выделенной США помощи европейским партнерам. Например, на днях из латвийской тюрьмы вышел известный в этой прибалтийской республике не для всех журналист Лато Лапса. Он специализируется на расследованиях коррупции.



Едва "откинувшись" с "Седьмого неба", Лапса записал видео, в котором обвинил начальство местных как бы правоохранительных органов в давлении. Мотив, по словам журналиста, традиционный – пресечь распространение очередного коррупционного расследования.



На этот раз Лапса раскрыл масштабную схему разворовывания военной помощи США своему латвийскому союзнику по НАТО. Суммы не те, что на Украине, но относительно тоже приличные – примерно треть военной помощи США для Латвии исчезла.



Чтобы не заехать в места не столь отдаленные или того хуже, Лапса написал жалобу напрямую Трампу. Учитывая, как нынешний президент США взялся за аудит отправленного за рубеж своим предшественником, как дерзко ведет себя Илон Маск, какие люди приходят в ФБР и другие силовые структуры, у многих в Риге появился серьезный повод для беспокойства.



Постсоветские лимитрофы тривиальны не только в русофобии, но и в коррупции. Белые господа на Западе прекрасно это знают. Однако им выгодны именно такие элиты неоколоний, помогающие воровать и грабить, продавать за бесценок недра и "распиливать" пресловутую помощь, которая вовсе не помощь, и за которую придется расплачиваться следующим поколениям. Если они, конечно, будут.