Запад построился "свиньей" и ждет Александра Невского, - Александр Широкорад

00:20 13.02.2025 Запад построился "свиньей" и ждет Александра Невского

Тысяча лет крестоносной чумы - смерть сеяли на Востоке, в Греции, Византии, теперь вот на Украине



Александр Широкорад

12 февраля



Наиболее близкий аналог вооруженного конфликта на Украине - Первый крестовый поход 1096−1099 годов. Давайте я это коротко обосную.



Коллективный Запад ополчился на Россию. Из десятков стран на Украину едут толпы наемников защищать "западные ценности". Идут невероятно большие потоки оружия.



Причем наши СМИ пишут в основном об оружии натовского производства. На самом деле оружия советского образца в 2014-2024 годах на Украину Западом поставлено в разы больше. А артиллерийских снарядов советского образца - более чем на порядок.



Сравнение событий на Украине 2022−2025 годов с Первым крестовым походом необходимо для глобальной оценки политики наших заклятых партнеров в пространстве и во времени.



При слове "крестовые походы" начинают морщиться даже историки, вспоминая нудные школьные уроки, когда их заставляли учить десятки дат и имен каких-то пап, королей, графов. Главное же, наши царские, советские и антисоветские историки дружно врут на протяжении 250 лет.



Правду показал нам только Сергей Эйзенштейн в фильме "Александр Невский". Критики утверждают, что фильм этот "предельно антиисторичен" и что Эйзенштейн снял "ложь от первой до последней минуты". Наши историки издеваются над сценой казни в Пскове. Мол, такого и в помине не было.



Формально они правы. Псков был взят изменой, и там подобных зверств рыцари не творили. Но по сути Эйзенштейн был трижды прав. Он интуитивно показал нам подлинное лицо крестоносцев.



Римские папы бесстыдно врали, что в Иерусалиме арабы разрушают христианские храмы и массово убивают христиан. А те молят Запад о спасении. На самом деле в 1030 году по договоренности с Византией халиф Али аз-Захар отремонтировал в Иерусалиме все ветхие или разрушенные христианские храмы.



К 1096 году Иерусалим состоял из четырех кварталов - христианского, мусульманского, еврейского и армянского.



Каждый квартал был защищен стенами, и каждая конфессия имела свои храмы, где спокойно проводила свои обряды. Риторический вопрос: в какой стране Европы в XI-XVI веках была подобная веротерпимость?



Взяв Иерусалим в июле 1099 года, крестоносцы убили всех мусульман и евреев. Христиан, которые не были убиты, обратили в крепостных.



Иерусалим оказался пуст, и уже в конце года крестоносцы начали заселять его вновь христианами из Сирии и Палестины. Православный иерусалимский патриарх бежал в Византию. Новым патриархом крестоносцы поставили попа, присланного из Пизы. Иерусалимские православные патриархи вернулись в Иерусалим только после изгнания крестоносцев арабами.



То, что крестоносцы творили в Палестине и Сирии в XI-XIII веках, нельзя показать даже в кино. Ни одна цензура не пропустит.



Так, в декабре 1098 года они осадили город Мааррет-эн-Нууман в Сирии. Защищали город только местные жители без боевого опыта, и они смогли продержаться против крестоносцев почти две недели.



12 декабря обе стороны пришли к соглашению о капитуляции. Крестоносцы, возглавляемые Бохемундо де Таранто, обещали горожанам жизнь и безопасность, если мусульмане сдадутся. Мусульмане сдались, но крестоносцы немедленно начали массовое убийство жителей. До двадцати тысяч мирных жителей были убиты, несмотря на заверения в том, что им сохранят жизни.



В письме к папе Римскому крестоносец Родолфо де Кан утверждал: "В Мааррете наши войска варили живых язычников в котлах".



Летописец крестовых походов Фульхерий Шартрский, писал: "Я хочу сказать, что много наших солдат из-за чрезмерного голода отрезали части органов сарацинов и готовили их на огне". Крестоносцы у живых женщин отрезали ягодицы и груди, жарили их и ели на глазах умирающих в муках жертв.



Да, в Пскове действительно никого не жгли на кострах. Однако в то самое время в Никозии на Кипре на кострах сожгли 12 православных монахов только за то, что они не пожелали исполнять католические обряды.



А почему крестоносцы оказались на Кипре? Ведь это территория Византии. В 1191 году мимо красивого острова проплывал английский король Ричард Львиное Сердце. Захватил остров, перебил тысячи людей, а остальных ограбил.



Потом продал Кипр рыцарям-тамплиерам, а те через несколько лет "загнали" остров иерусалимскому королю Ги Амори де Лузиньяну. Ну, совсем как братки в 1990-х!



Потом Кипр захватили венецианцы, затем англичане. Да и сейчас там английские базы, с которые английские самолеты в 1956 году бомбили Египет, а в XXI веке - Ирак и Сирию.



Арабы сравнительно быстро выбили крестоносцев из Палестины, Сирии, Египта, Туниса и других территорий, где жили мусульмане. А вот на землях православных в Греции на материке и островах, и в других местах крестоносцы засиделись на 200−500 лет.



Везде православные люди стали их крепостными, православные иерархи бежали или были убиты. Всюду насаждалось католичество и язык оккупантов, в основном старофранцузский, поскольку итальянский у греков приживался плохо.



Своей идентичностью греки обязаны исключительно туркам, которые вернули им веру и язык, и напрочь изгнали католических священников.



В 1193 году папе Целестину III большой разбой на Средиземном море показался недостаточным, и он собрал первый крестовый поход против славян. Затем последовали еще десятки походов. Те же шведы вели крестовые походы против русских "схизматиков" вплоть до середины XVI века. А затем они приняли лютеранство и вели походы чисто на коммерческой основе, без религиозной подоплеки.



Папы, короли и графы добились огромного пропагандистского успеха с помощью продажных средневековых хронистов, менестрелей, а затем писателей-романистов типа Вальтера Скотта. И сейчас многие наши журналисты и писатели восхищаются "благородными рыцарями - защитниками веры Христовой". Посмотрите интернет.



Идеология крестоносцев послужила обоснованием захвата всей Африки в XVIII-XIX веках.



В 1930-х годах нацисты насаждали культ крестоносцев. По всей Германии были развешены картины и плакаты, где Гитлер изображался в латах и с крестоносным щитом.



Эмигрант писатель Иван Шмелев умилялся: "Я так озарен событием 22 июня, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной".



А в 1945 году Запад начал крестовый поход против России. Мотивы те же - в СССР гонения на веру, ГУЛАГ, угрозы захвата Западной Европы.



Между тем правительство СССР никогда не собиралось захватывать Европу, а тезисы о мировой революции были лишь элементом пропаганды, да и то в основном рассчитанной на внутреннее пользование.



Хрущев, придя к власти, опорочил Сталина и развалил коммунистическое движение в Западной Европе. Миллионы коммунистов вышли из партии, а оставшиеся раскололись на две-три-четыре параллельных компартии.



Хрущев напрочь рассорился с Китаем и Албанией. Да кому нужна эта маленькая Албания, скажете. Отвечу - ВМФ СССР. Там были единственные на Средиземном море базы наших подводных лодок, не чета Тартусу.



Надо ли объяснять, что мнимой советской угрозе на Западе перестали верить даже самые недалекие люди. Тогда Запад взял на вооружение новый тезис - "права человека".



В 1980-х годах ЦРУ осуществило уникальнейшую операцию, натравив на власть в СССР и Польше самые привилегированные и подкармливаемые властями слои населения - интеллигенцию и рабочих Гданьской судоверфи.



Рухнул Варшавский пакт. Развалился СССР. Свыше 90% советских интеллигентов и рабочих Гданьской судоверфи оказались без работы.



А Запад, потратив миллиарды долларов и евро, подвиг националистов бывших советских республик на серию жесточайших и абсолютно ненужных населению войн в Карабахе, Приднестровье, Осетии, Абхазии и, наконец, на Украине.



Не пора ли нашим политикам, историкам, журналистам и кинематографистам наконец показать без купюр подлинный лик Запада в его тысячелетних грабительских войнах в Средиземноморье, Африке и Восточной Европе. И не фрагментарно, а глобально, во времени и пространстве. "С кем вы, мастера культуры?" - это не я, это Максим Горький сказал. Источник - СвободнаяПресса

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