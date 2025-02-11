Иран показал беспилотный авианосец Shahid Bagheri - морской носитель дронов

00:25 13.02.2025

Иран показал миру морской носитель дронов: он сделан из обычного сухогруза

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции показали корабль носитель дронов самолетного типа.



В водах Персидского залива прошла официальная демонстрация корабля ВМС КСИР, который был построен как специализированный носитель дронов.



Судно, названное Shahid Bagheri, имеет взлетно-посадочную палубу длиной 180 метров и может нести на борту как беспилотники самолетного типа, так и вертолеты. В ходе демонстрации корабля на его палубе были показаны реактивные дроны самолетного типа – JAS-313. Кроме того, корабль вооружен крылатыми ракетами. По словам командующего КСИР Хоссейна Салами, судно может автономно находиться в море до одного года.



