|Иран показал беспилотный авианосец Shahid Bagheri - морской носитель дронов
00:25 13.02.2025
Иран показал миру морской носитель дронов: он сделан из обычного сухогруза
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции показали корабль носитель дронов самолетного типа.
В водах Персидского залива прошла официальная демонстрация корабля ВМС КСИР, который был построен как специализированный носитель дронов.
Судно, названное Shahid Bagheri, имеет взлетно-посадочную палубу длиной 180 метров и может нести на борту как беспилотники самолетного типа, так и вертолеты. В ходе демонстрации корабля на его палубе были показаны реактивные дроны самолетного типа – JAS-313. Кроме того, корабль вооружен крылатыми ракетами. По словам командующего КСИР Хоссейна Салами, судно может автономно находиться в море до одного года.
Правда, судно является лишь переоборудованным коммерческим кораблем. Командующий ВМС КСИР рассказал журналистам, что переделка гражданского корабля в носитель дорнов заняла два года. Также, судя по размерам единственного самолетоподъемника на палубе, в ангарах корабля могут размещаться только дроны. Соответственно вертолеты могут базироваться и перевозиться лишь на верхней палубе судна.
Однако постройка и принятие в состав флота такого корабля наглядно показывает, что дроны могут быть простым и дешевым способом превращения чисто гражданского судна в военный корабль. Носитель дронов строился в рамках принятой Ираном в 1992 году концепции военной самодостаточности, которая предусматривает разработку обширного круга вооружений и техники.
Александр Сычев