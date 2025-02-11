Российский банк ВТБ отменил комиссию по розничным переводам в Узбекистан

00:41 13.02.2025

Отправить средства без комиссии можно по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка



МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ отменил комиссию по розничным переводам в Узбекистан, отправить средства без комиссии можно по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.



"Сегодня мы делаем исторический шаг: впервые обнуляем комиссию для всех клиентов на международные переводы, первым направлением стал Узбекистан. Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в нашем банке. Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тыс. переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться", - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин, слова которого приводятся в сообщении.



До этого комиссия составляла 0,2% от суммы перевода. В пресс-службе отметили, что переводы без комиссии доступны в веб-версии, включая адаптированною версию мобильного приложения, а также в гибридном формате приложения на Android.



В банке также сообщили, что за 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в шесть раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей, наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан.