700-летие персидско-таджикского поэта и мыслителя Хафиза Ширази отметит ЮНЕСКО в июне 2025 года

00:45 13.02.2025

В Париже отметят 700-летие Хафиза Шерози



12 февраля 2025



В июне 2025 года в Париже состоятся мероприятия, посвященные 700-летию персидско-таджикского поэта и мыслителя Хафиза Шерози. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе.



По его словам, в праздновании примут участие ученые, исследователи и филологи из Таджикистана и других стран, занимающиеся изучением творчества Хафиза. В программе - международная научная конференция, культурные мероприятия, выставка рукописей и картин, а также концерт с исполнением традиционного музыкального жанра Шашмаком.



"Эти мероприятия направлены на объединение ученых и деятелей культуры со всего мира, популяризацию наследия Хафиза и признание его вклада в мировую литературу", - отметил министр.



Он также напомнил, что 7 июня 2024 года по инициативе Таджикистана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла международная конференция, посвященная наследию Мавлоно Джалолиддина Балхи (Руми).



Кроме того, в декабре 2024 года на 19-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены две совместные номинации Таджикистана - фестиваль "Мехргон" и "Искусство изготовления и игры на рубабе".



