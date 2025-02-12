|700-летие персидско-таджикского поэта и мыслителя Хафиза Ширази отметит ЮНЕСКО в июне 2025 года
00:45 13.02.2025
В Париже отметят 700-летие Хафиза Шерози
12 февраля 2025
В июне 2025 года в Париже состоятся мероприятия, посвященные 700-летию персидско-таджикского поэта и мыслителя Хафиза Шерози. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, в праздновании примут участие ученые, исследователи и филологи из Таджикистана и других стран, занимающиеся изучением творчества Хафиза. В программе - международная научная конференция, культурные мероприятия, выставка рукописей и картин, а также концерт с исполнением традиционного музыкального жанра Шашмаком.
"Эти мероприятия направлены на объединение ученых и деятелей культуры со всего мира, популяризацию наследия Хафиза и признание его вклада в мировую литературу", - отметил министр.
Он также напомнил, что 7 июня 2024 года по инициативе Таджикистана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла международная конференция, посвященная наследию Мавлоно Джалолиддина Балхи (Руми).
Кроме того, в декабре 2024 года на 19-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены две совместные номинации Таджикистана - фестиваль "Мехргон" и "Искусство изготовления и игры на рубабе".
Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази (перс. خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی, также иногда упоминается в источниках как Шамсиддин Мухаммад Хафиз Ширази) (ок. 1325-1389/1390). Персидский поэт и суфийский шейх, один из величайших лириков мировой литературы
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Сведения его жизни содержат мало достоверных фактов и дат, но много легенд. В единственном сохранившемся автографе он называл себя "Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад по прозванию Шамс аль-Хафиз аш-Ширази". Его стихи являются вершиной персидской поэзии. Они в Иране до сих пор читаются и декламируются. В школах (мактабах) Бухарского ханства в XVI - начале XX века стихи Хафиза Ширази входили в обязательный учебный курс.
Родился в 1325 году в Ширазе (по некоторым источникам - в 1300 году). Его отец Баха ад-Дин (также известны варианты написания имени "Богоуддин" и "Камолуддин") был крупным торговцем углем и умер, когда Хафиз был еще ребенком. Однако состояние отца детям не досталось, и его трое сыновей оказались бедняками. Два старших брата покинули Шираз, а Хафиз остался с матерью. Отец Хафиза хорошо умел декламировать Коран, Хафиз с детства полюбил Книгу и к восьми годам знал ее досконально, за что и получил титул "хафиз". Он также с ранних лет был знаком с произведениями Руми и Саади, а также Аттара и Низами. В детстве работал в пекарне, однако совмещал работу с учебой в мактабе. Предположительно он получил хорошее образование в медресе. Позже основу его заработка составляла плата за обрядовое чтение Корана и пожалования от покровителей. В возрасте 21 год он стал учеником Аттара в Ширазе. Он уже тогда стал слагать стихи и стал поэтом и чтецом Корана при дворе Абу-Исхака, вошел в суфийский орден - Тарика. Хафиз знал арабский язык, хорошо разбирался в хадисах, тафсире, фикхе.
История сохранила легендарную встречу Хафиза с Тимуром, которая на нынешней момент считается реальным событием. Легенда описывает ее следующим образом. Сделав Самарканд столицей своей империи, Тимур отстроил город заново, мечтая создать из него истинный центр мира, и во многом в этом преуспел. Однажды ему нашептали стих Хафиза: "Когда красавицу Шираза своим кумиром, изберу, За родинку ее отдам я и Самарканд и Бухару". Взбешенный, Тимур отдает приказ привести к нему поэта. Хафиза находят в убогой хижине и, одетого чуть ли не в рубище, бросают перед владыкой. Тимур вопрошает: "Как же ты, нищий, можешь отдать за какую-то родинку мой Самарканд?" На что Хафиз отвечает: "Ты видишь, государь, до чего довели меня мои щедрые подношения!"
В 1333 году Мубариз Музаффар занял Шираз, и Хафиз стал слагать песни протеста вместо романтических стихов. Когда Мубариз был свергнут своим сыном - шахом Шуджа, а затем брошен в тюрьму; Хафиз снова получил должность придворного поэта. Однако он скоро добровольно удалился от двора в Исфахан, так как чувствовал опасность. Когда ему было 52 года, шах предложил ему вернуться в Шираз. Рассказывают, что он в возрасте 60 лет вместе с друзьями организовал сорокадневное медитативное бдение, и его дух встретился снова с Аттаром, как 40 лет назад. Он написал много знаменитых лирических газелей - о любви, вине, красоте природы и розах. Благодаря этим стихотворением поэт получил прозвище Шекерлеб ("сахарные уста").
Женился Хафиз на склоне лет, у него родилось двое детей. Но оба сына и жена умерли еще при жизни поэта. Имеются сведения, что младший сын Хафиза, Шах Нуман, переселился в Индию, в Бурханпур, а похоронен в Асиргархе. Жил Хафиз очень скудно, испытывая постоянную нужду. Несколько раз поэт получал приглашение от иноземных владык посетить их страны, однако поездки так и не осуществились. Его звал к себе багдадский султан Ахмед ибн-Увейс Джалаир. В Индию его звали султан Бенгала Гиясиддин (англ. Ghiyasuddin) и главный визирь султана Махмуда Бахманни (англ. Mohammed Shah I) (Декан) Мир-Фазлулла. Последней поездке помешал шторм на море, и Хафиз запечатлел в веках этот момент в одной из своих известнейших газелей: "Ночь темна, свирепы волны, глубока, страшна пучина, - Там, на берегу, счастливцы, знают ли, что тонем в море?".
Хафиз умер в Ширазе в районе 1390 года. Похоронен в саду Мусалла в Ширазе. После его смерти появляется сборник его стихов - "Диван". В целом творчество Хафиза представляет собой высшее достижение средневековой персоязычной лирической поэзии. Его стихи переведены на все европейские и многие азиатские языки