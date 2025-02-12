"Мы же хотели нагадить русским!" Украина подставилась под ракетный удар - и осталась в дураках. Трамп обещает то же всей Европе

01:00 13.02.2025

ИноСМИ

Россия



"Мы же хотели нагадить русским!" Украина подставилась под ракетный удар - и осталась в дураках. Трамп обещает то же всей Европе



Антон Трофимов

12 февраля 2025



Все-таки киевская хунта и ее поддержанты удивительно необучаемы! Давно можно было понять, что всякое "антироссийское" действие, должное причинить неприятности Москве, в итоге создает проблемы Киеву. Но - нет.



Вот и сейчас Украина отказывается понять, почему Россия, три года не трогавшая газотранспортную инфраструктуру Украины, начала ее уничтожать. А потому что она больше не нужна! Радостно перекрывая систему транзита российского газа, украинцы были уверены, что делают плохо русским. Получилось как всегда: нагадили себе. Да еще как!



"Украинская государственная компания "Нафтогаз" заявила, что энергетическая инфраструктура страны подверглась крупной атаке. Помимо прочего, были повреждены производственные мощности в Полтавской области, - отмечает The Washington Post. - В компании заявили, что жертв нет, и добавили, что "принимают меры по стабилизации поставок газа в Полтавскую область", не предоставив дополнительных подробностей".



А какие могут быть подробности?! И так понятно: массированному удару подверглись объекты, которые раньше российские ВКС и флот не трогали. И где наверняка - ВСУ обожают прятаться за спиной гражданских! - располагалось не только газотранспортное оборудование. Теперь по ним летят "Калибры", получившие в ходе модернизации возможность мчаться над самой землей и резко менять траекторию, и "Герани". Их мощь давно испытала на себе энергетическая система Украины. Теперь настало время газотранспортной.



"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, - говорится в сводке Минобороны, - в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК [...]. Цели удара достигнуты".



Электрические сети Украины давно перестали экспортировать энергию. Страна вынуждена ее импортировать, и по не самым низким ценам: Европе тоже не хватает электричества. Можно же было понять, к чему приведет "свобода от тоталитарной советской энергосистемы"! Но никто из устремившихся в ЕС бывших республик Советского Союза к проспективному анализу не способен. Ни прибалты, радостно избавившие себя от российского электричества и тут же получившие масштабный рост цен на энергию. Ни украинцы, прекратившие транзит газа и тут же превратившие его инфраструктуру в законную военную цель.



На все это с ужасом смотрит Европа. Там начали волноваться сразу после того, как Киев в самоубийственном порыве прекратил прокачку газа. ЕС явно надеялся, что после мирных переговоров "нитка" снова заработает. Нет, этого уже точно не будет. А между тем, пишет Bloomberg, европейские газохранилища пусты - и наполнять их нечем. Усугубляют проблему прибалты-нахлебники, присосавшиеся к евросетям.



Все это грозит и без того дышащей на ладан европейской промышленности скорой рецессией, что европейцы все яснее понимают. Но при этом никак не могут понять, что обрушившиеся на Запад энергетические и экономические проблемы - прямое следствие поддержки нацистского режима на Украине.



"Санкции!" - кричал Запад, подсовывая Киеву самое современное оружие. "Поддержка демократии!" - вопили они, соглашаясь с отменой выборов ради продолжения войны. а что в итоге? Дефицит электричества, нехватка газа, колоссальные цены на коммунальные услуги…И как результат - стремительный рост популярности правых партий, обещающих восстановить хотя бы экономические отношения с Россией.



Сегодня ко всем этим неприятностям добавился еще и антиевропейский курс Трампа. Америка ввела пошлины на европейские поставки, и ЕС тут же поднял вой, понимая, чем это грозит его экономике. Но при этом продолжает требовать поддержки Украины! Удивительная слепота…



Способны ли европолитики осознать, в какую пропасть их затащила Америка со своей идеей превращения Украины в антироссийский проект? Понять это можно будет по итогам очередной конференции по безопасности в Мюнхене. Ее участники очень надеются, что хозяева из Вашингтона покажут им мирный план и расскажут, как выбраться из ими же созданного капкана. А еще о том, как и кому позволено будет получить профит от "восстановления" Украины.



Надеждам этим сбыться не суждено. Да, заботы по приведению остатков Украины в относительный порядок США свалят на Европу - и какие-то барыши с этого ЕС получит. Но основной доход все равно извлечет Америка.



"Они (Украина. - Прим. авт.) могут заключить или не заключить сделку, стать однажды русскими или не стать, но мы свои деньги получим, - откровенно признался Дональд Трамп в недавнем интервью Fox News. - Вот я и говорю, что хочу их вернуть, и мне нужны редкоземельные металлы на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, на что они, по сути, согласились. Так что мы как минимум не останемся в дураках".



Ну конечно! В дураках останется Украина, Евросоюз и все те, кто верил Вашингтону и его пафосным речам о "защите демократии". Как всегда и бывает. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и другие не дадут соврать.