Минстрой Узбекистана прокомментировал информацию о давлении на ТСЖ в Ташкенте

01:07 13.02.2025

В Ташкенте вновь фиксируются случаи давления на руководителей ТСЖ со стороны местных властей, требующих перевода домов под управление частных компаний. Жители и журналисты сообщают, что чиновники ссылаются на якобы существующее решение хокима, однако в открытом доступе оно отсутствует.



Министерство строительства и ЖКХ Узбекистана отреагировало на сообщения о принуждении к смене формы управления многоквартирными домами в Ташкенте. В последние месяцы из разных районов столицы поступают жалобы на давление со стороны хокимиятов и правоохранительных органов, требующих перевода домов из ТСЖ в управляющие компании. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2023 году, однако соответствующее решение хокима города в открытом доступе отсутствует.



Журналисты и общественные активисты отмечают, что такие действия противоречат закону "Об управлении многоквартирными домами", который гарантирует жителям право самостоятельно выбирать способ управления. Вмешательство властей в деятельность ТСЖ не допускается, а принудительная смена формы управления возможна только в случае проблем с задолженностью или финансовой нестабильностью, что было закреплено в президентском постановлении 2022 года.



Минстрой напомнил, что вмешательство в деятельность ТСЖ без оснований может повлечь ответственность по закону. В то же время в министерстве подчеркнули необходимость совершенствования системы управления многоквартирными домами с учетом современных требований. По их мнению, в этой сфере уже сформировалась конкурентная среда, а жители стали активнее участвовать в управлении своими домами и контролировать качество оказываемых услуг.



Напомним, что ранее Минстрой установил минимальные суммы квартплаты в Узбекистане. Размер квартплаты зависит от этажности дома, а также района. Например, в Ташкенте тарифы для двухэтажных домов с коммуникациями составляют 1147-1149 сумов за квадратный метр.