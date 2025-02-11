|В США интересуются дальнейшими действиями Таджикистана в вопросе санкций против России
01:10 13.02.2025
США направили письмо Таджикистану о соблюдении санкций против российских компаний, работающих в стране
Глава Комитета по инвестициям объяснил содержание письма и влияние приостановки помощи USAID на Таджикистан.
12 февраля
Представители Соединенных Штатов Америки направили правительству Таджикистана письмо о соблюдении санкций в отношении ряда российских компаний. Об этом 11 февраля на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султон Рахимзода.
По его словам, в обращении США запрашивают информацию о дальнейших действиях Таджикистана в этом вопросе.
"Это чувствительная тема, и она сейчас находится на рассмотрении", – отметил он.
Рахимзода считает, что это не первый случай, когда российские компании сталкиваются с санкциями, и они должны уже иметь свои механизмы адаптации.
"Конечно, любые санкции в той или иной степени влияют на деятельность компаний, но, думаю, эти компании уже разработали механизмы работы в условиях ограничений. Эти вопросы также решаются в рамках переговоров с правительством", – заявил он.
При этом он уточнил, что Комитет по инвестициям не отвечает за этот сектор, однако соответствующие структуры Таджикистана занимаются данным вопросом.
После начала войны на Украине США и Европейский Союз ввели жесткие санкции против российских компаний.
Компания "Газпромнефть Таджикистан", наряду с материнской компанией "Газпром нефть", в январе 2025 года попала под санкции министерства экономики США.
Хотя таджикские власти утверждают, что эти санкции не повлияют на импорт нефтепродуктов в страну, эксперты считают, что в будущем компании, сотрудничающие с "Газпромнефть Таджикистан", также могут попасть под санкционные ограничения.